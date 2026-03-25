Tối 25/3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung "khổng lồ" nhưng vẫn bảo tồn được tử cung, mở ra cơ hội sinh sản cho người bệnh.

Theo đó, người phụ nữ 25 tuổi phát hiện khối u xơ tử cung có kích thước tương đương thai song sinh 36-38 tuần, cùng với huyết khối tĩnh mạch đùi chung trái gây hẹp gần hoàn toàn lòng mạch - làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch chu phẫu ở mức cao đến rất cao.

Trước ca bệnh phức tạp, Bệnh viện Từ Dũ đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội chẩn liên viện với chuyên khoa Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm đánh giá toàn diện và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Người bệnh được can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước khi lên bàn mổ, biện pháp giúp ngăn ngừa nguy cơ cục máu đông di chuyển lên phổi trong và sau phẫu thuật. Đây được đánh giá là quyết định then chốt đảm bảo an toàn cho toàn bộ quá trình mổ.

Các bác sĩ phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp nhận thấy khối u xơ dính chặt vào nhiều cơ quan trong ổ bụng gồm phúc mạc, mạc nối lớn và quai ruột non, trong khi hệ thống mạch máu nuôi u tăng sinh mạnh, có những mạch máu đường kính lên tới 7mm. Các dải dính phức tạp làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu và biến chứng.

Các bác sĩ lựa chọn đường mổ dọc để bộc lộ tối đa trường mổ. Khó khăn lớn nhất tập trung ở giai đoạn gỡ dính và kiểm soát mạch máu tăng sinh của bệnh nhân. Để xử lý các điểm chảy máu lan tỏa trên diện rộng, ê-kíp đã linh hoạt áp dụng kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật - phương pháp giúp kiểm soát hiệu quả các vị trí mạch máu nuôi lớn và toàn bộ diện cắt, từ đó hạn chế tối đa lượng máu mất.

Ngoài ra, ê-kíp gây mê hồi sức phải theo dõi sát huyết động và liên tục cảnh giác nguy cơ thuyên tắc trong suốt quá trình thao tác. Khối u được bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương các tạng lân cận, tổng lượng máu mất trong phẫu thuật chỉ khoảng 500ml. Đặc biệt, tử cung của người bệnh được bảo tồn nguyên vẹn.

Chỉ sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống gần như bình thường. Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng đông và kháng sinh theo phác đồ.