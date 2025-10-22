Ngày 22/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Sản bệnh vừa phẫu thuật thành công lấy thai, bảo tồn tử cung cho sản phụ L.T.B.N. (sinh năm 1980, trú xã Yên Khánh, Ninh Bình) bị vỡ u xơ tử cung ở tuần thai thứ 29.

Theo các bác sĩ, sản phụ N. mang thai tự nhiên lần thứ 3, ở tuần thứ 29 nhập viện trong tình trạng đau bụng, khó thở. Chị N. phát hiện u xơ tử cung cách đây 1 năm, chưa điều trị. Sau khi thăm khám và hội chẩn liên khoa Sản bệnh - Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán: Chảy máu trong ổ bụng - TD do vỡ u xơ tử cung, thai 29 tuần con lần 3.

Sản phụ được các bác sĩ chăm sóc sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc khối u và truyền máu để đảm bảo an toàn tính mạng của sản phụ và thai nhi.

Các bác sĩ xác định đây là ca bệnh phức tạp, cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ trên thế giới dưới 1%. Trong quá trình phẫu thuật phải đối mặt với nhiều nguy cơ như khối u to hạn chế phẫu trường, không bóc tách được mà phải cắt tử cung, chảy máu và em bé suy hô hấp do non tháng.

Sau hơn 1 giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, sản phụ được bóc tách khối u bảo tồn tử cung. Em bé sinh non nặng 1,2kg được hồi sức cấp cứu ban đầu thành công.

Bé sơ sinh đang được theo dõi sát trong khu chăm sóc đặc biệt. Ảnh: BVCC

Hiện bé sơ sinh được theo dõi sát trong khu chăm sóc đặc biệt của Khoa Sơ sinh. Trẻ được bơm surfactant, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, và dùng kháng sinh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi được chẩn đoán mắc u xơ tử cung lúc mang thai, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách.