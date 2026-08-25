Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) cho biết, thịt gác bếp giàu đạm, sắt, kẽm và vitamin B12. Dù vậy, món ăn này cũng chứa hàm lượng muối cao, đậm purin và có thể xuất hiện các chất độc hại phát sinh trong quá trình hun khói.

Đối với người khỏe mạnh, việc thưởng thức một lượng nhỏ thịt gác bếp vào các dịp đặc biệt không đáng lo ngại. Vấn đề chỉ thực sự phát sinh khi món ăn này trở thành thói quen thường xuyên, đặc biệt khi xuất hiện trên các bàn nhậu có bia rượu.

"Không có thực phẩm nào 'độc' chỉ vì ăn một lần. Nhưng có những món không nên xuất hiện quá thường xuyên trên bàn ăn và thịt gác bếp là một trong số đó", bác sĩ Hoàng nói.

Có nhiều sắt, nhưng không phải cứ ăn nhiều là tốt

Bác sĩ Hoàng cho biết, thịt đỏ nói chung có lợi thế lớn là cung cấp nguồn protein chất lượng cao cùng các khoáng chất thiết yếu. Sắt trong thịt chủ yếu là sắt heme, dạng sắt mà cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu và vận chuyển oxy đến toàn bộ cơ quan. Bên cạnh đó, kẽm hỗ trợ hoạt động miễn dịch, lành vết thương còn vitamin B12 rất quan trọng cho hệ thần kinh.

“Khi làm khô, các khoáng chất này không bị mất đi theo nước. Tính trên cùng 100g thành phẩm, thịt gác bếp vẫn cung cấp lượng sắt và kẽm đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta không thể coi đây đơn giản là món ăn bổ máu", bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, thiếu máu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Thiếu vitamin B12, thiếu folate, mất máu tiêu hóa, rong kinh kéo dài hoặc bệnh mạn tính. Thậm chí có trường hợp thiếu máu nhưng cơ thể lại thừa sắt. Do đó, người thường xuyên mệt mỏi, da xanh, chóng mặt không nên tự điều trị bằng cách ăn nhiều thịt khô hay thịt đỏ.

Ngoài ra, quá trình sấy, hun khói và gia nhiệt kéo dài có thể làm sụt giảm một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt. Thịt gác bếp tuy có giá trị dinh dưỡng nhưng hoàn toàn không thể thay thế thịt tươi, cá, trứng, sữa hay rau quả.

Thịt gác bếp được nhiều tín đồ sử dụng. Ảnh: Thùy Dương

Điều đáng lưu ý nhất ở thịt gác bếp không nằm ở lượng protein mà là hàm lượng muối và các hợp chất phát sinh từ quá trình chế biến. Việc tiêu thụ quá nhiều muối và thực phẩm hun khói làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch cũng như hệ tiêu hóa.

Vì vậy, việc duy trì một chế độ ăn đa dạng, cân bằng vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Người bị gout, tăng huyết áp nên tránh xa?

Thịt đỏ chứa purin - một chất tự nhiên có trong tế bào. Khi cơ thể phân hủy purin, sản phẩm cuối cùng tạo thành là axit uric.

“Thịt gác bếp có nước đã bị rút đi. Vì vậy, hàm lượng purin tính trên cùng một lượng thịt cũng trở nên đậm đặc hơn. Người có axit uric cao, từng lên cơn gout hoặc có sỏi thận nên thận trọng với món này. Điều đáng nói là thịt gác bếp thường được dùng cùng bia rượu. Rượu bia có thể làm tăng sản xuất axit uric và giảm khả năng đào thải axit uric của thận. Một bữa nhậu với thịt đỏ, nội tạng, đồ mặn và bia là công thức rất dễ làm khởi phát gout ở người có sẵn nguy cơ”, bác sĩ Hoàng nói.

Do đó, người đang đau gout cấp thì tốt nhất không nên ăn. Người bệnh gout đã ổn định cũng không nên chủ quan chỉ vì vài tháng gần đây không đau khớp.

Với người tăng huyết áp, suy tim hoặc bệnh thận, vấn đề lớn hơn lại là muối. Không phải ai ăn thịt gác bếp cũng tăng huyết áp ngay nhưng nếu chế độ ăn vốn đã nhiều muối, thêm món này thường xuyên sẽ khiến việc kiểm soát bệnh khó hơn.

Phụ nữ mang thai cũng nên cẩn trọng với thịt khô, thịt hun khói không rõ nguồn gốc. Đây là nhóm cần hạn chế thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt khi không chắc sản phẩm đã được chế biến, bảo quản và làm nóng đúng cách.