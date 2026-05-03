Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Destini Moody cho hay, một số nghiên cứu cho thấy uống bia ở mức độ vừa phải có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cụ thể là tăng cholesterol “tốt” trong máu,. Theo Delish, mức “vừa phải” là tối đa một ly mỗi ngày với phụ nữ và hai ly với nam giới.

Tuy nhiên, nếu vượt quá mức trên, các lợi ích tiềm năng của bia nhanh chóng biến mất và rủi ro sức khỏe tăng lên rõ rệt, bao gồm nguy cơ ung thư, tích mỡ và bệnh gan.

Uống bia mỗi ngày có tốt không?

Theo chuyên gia dinh dưỡng René Ficek, uống bia có thể là một phần của lối sống cân bằng nếu được kiểm soát hợp lý. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những trường hợp có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc có thể tương tác với đồ uống có cồn.

Chuyên gia Moody cũng cho rằng khó có thể khẳng định việc uống bia mỗi ngày là “lành mạnh”. Dù một số nghiên cứu ghi nhận lợi ích khi tiêu thụ ở mức vừa phải nhưng đồ uống có cồn vốn không mang nhiều giá trị dinh dưỡng, nên không thể xem đây là thói quen tốt cho sức khỏe.

Loại bia có nồng độ cồn thấp sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Ảnh: Ban Mai

Bia chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol từ hoa bia và ngũ cốc, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, bia cung cấp một lượng nhỏ vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như magie, kali và silicon - có liên quan đến sức khỏe xương. Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ xuất hiện khi tiêu thụ ở mức độ hợp lý.

Mối lo sức khỏe khi uống bia mỗi ngày

Theo thời gian, thói quen uống bia thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. Ngoài ra, uống bia hằng ngày còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và gây mất nước nếu không bổ sung đủ nước. Một vấn đề khác là nguy cơ lệ thuộc vào đồ uống có cồn, đặc biệt khi người dân khó kiểm soát lượng tiêu thụ.

Loại bia nào “tốt cho sức khỏe” hơn?

Những loại bia có nồng độ cồn thấp và ít đường bổ sung thường là lựa chọn ít rủi ro hơn. Bia nhẹ thường chứa ít calo và cồn, từ đó giúp giảm bớt tác động tiêu cực.

Các loại bia được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, ít phụ gia cũng có thể là lựa chọn tốt hơn. Một số dòng bia thủ công có thể chứa nhiều polyphenol hơn, mang lại một phần lợi ích chống oxy hóa.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng phần lớn nghiên cứu về lợi ích được thực hiện với các loại đồ uống có nồng độ cồn khoảng 5% hoặc thấp hơn, trong khi nhiều loại bia có nồng độ cao hơn.

Uống bia sau khi tập thể dục có lợi không?

Một số người có thói quen uống bia sau khi chạy hoặc leo núi. Tuy nhiên, theo chuyên gia Ficek, sau khi vận động cường độ cao, cơ thể cần được bù nước, bổ sung điện giải, protein và carbohydrate để phục hồi.

Dù một ly bia lạnh có thể mang lại cảm giác dễ chịu nhưng đây không phải là lựa chọn phục hồi hiệu quả. Bia có tính lợi tiểu, có thể làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn. Ở mức độ vừa phải, bia có thể cung cấp một lượng nhỏ carbohydrate và chất chống oxy hóa nhưng không nên thay thế nước hoặc một bữa ăn phục hồi đầy đủ.