Ngày 3/7, hội trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) diễn ra sự kiện chưa từng có: Lễ tri ân và tôn vinh sinh viên của trường hiến tạng cứu người. Sinh viên được tôn vinh đó là N.V.N, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Răng hàm mặt, Trường Y – Dược Phenikaa.

Hành trình tuổi trẻ với ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của N. đã khép lại sau vụ tai nạn cuối tháng 5. Tổn thương nặng nề khiến N. không qua khỏi. Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chẩn đoán nam sinh đã chết não.

Trong thời khắc đau đớn nhất, khi phải đối diện với sự mất mát không gì có thể bù đắp, cha mẹ em đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tặng các mô, tạng của con trai để cứu sống những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử.

Nhắc về N.V.N, cha mẹ em không giấu được sự xúc động. Trong ký ức của gia đình, N. là người con hiếu thảo, người anh gương mẫu, luôn sống trách nhiệm và chu toàn trong mọi việc. Tại trường, nam sinh N.V.N được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi tinh thần cầu tiến, sự chăm chỉ và khát vọng trở thành một bác sĩ giỏi để cống hiến cho cộng đồng.

Giây phút xúc động khi thầy hiệu trưởng nói lời tri ân, tiễn biệt nam sinh trường y hiến tạng cứu người. Ảnh: T.My

Trước thời khắc chuyển N. vào phòng phẫu thuật lấy tạng, trong niềm tiếc thương vô hạn, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Hiệu trưởng Trường Y – Dược Phenikaa, đã đến tiễn biệt người học trò mà thầy luôn yêu quý.

Bên giường bệnh của cậu học trò, tiếng vị thầy giáo nhỏ nhẹ vang lên: “Chào em, thầy là hiệu trưởng". Vị giáo sư bày tỏ sự "trân trọng và tri ân" khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, nam sinh và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

3 người được cứu sống nhờ nghĩa cử của nam sinh trường y và gia đình

Sự ra đi của N. không hóa hư vô. Quyết định nhân văn của gia đình em đã mở ra cơ hội hồi sinh cho 3 cuộc đời.

Người bệnh được nhận thận và gan của nam sinh N.V.N đã bình phục sức khỏe. Ảnh: T.My

Lá gan của N.V.N được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

Sau ca mổ cuối tháng 5, đến nay, sức khỏe của 3 bệnh nhân nhận tạng tiến triển tích cực, có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Chiếc áo blouse trắng được trao lại cho gia đình nam sinh N.V.N. Ảnh: T.My

Tại sự kiện ngày 3/7, đại diện trường và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao lại chiếc áo blouse trắng cùng Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình nam sinh N.V.N. Chiếc áo blouse không chỉ là biểu tượng của ước mơ còn dang dở, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình phụng sự của nam sinh vẫn đang được viết tiếp bằng sự sống của những người đã được hồi sinh từ món quà vô giá mà em để lại.

N.V.N chưa kịp khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để trực tiếp cứu chữa người bệnh, nhưng em đã hoàn thành sứ mệnh của một người thầy thuốc theo cách cao cả và thiêng liêng hơn. Khi trái tim em ngừng đập, sự sống vẫn tiếp tục được thắp lên trong những con người đang giành giật từng nhịp thở với tử thần.