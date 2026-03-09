Khi chuyên gia trở thành “giáo viên” của AI

Chiao tham gia vào một công việc mới đang bùng nổ trong ngành công nghệ: huấn luyện AI bằng phản hồi của chuyên gia. Thông qua phương pháp gọi là reinforcement learning (học tăng cường), các chuyên gia đánh giá, chấm điểm và chỉnh sửa câu trả lời của AI để giúp mô hình cải thiện dần qua thử nghiệm.

Chuyên gia y tế đào tạo trợ lý AI. Ảnh: Midjourney

Theo ước tính của Pitchbook, thị trường dịch vụ này đã có giá trị ít nhất 17 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng nhanh khi các phòng thí nghiệm AI cần ngày càng nhiều chuyên gia để hoàn thiện mô hình.

Chiao là một trong hàng chục nghìn chuyên gia hợp tác với Mercor - công ty chuyên kết nối các chuyên gia với các tập đoàn AI lớn. Những người tham gia có thể đến từ nhiều lĩnh vực: y học, luật, tài chính, thể thao, thậm chí cả rượu vang hay hài kịch. Thu nhập của họ có thể lên tới hàng trăm USD mỗi giờ.

“AI sẽ trở thành ‘Doctor Google’ hay WebMD thế hệ mới - nơi mọi người tìm kiếm thông tin y tế. Tôi muốn tham gia để đảm bảo những thông tin đó chính xác và an toàn”, Chiao nói.

“Đội quân con người” phía sau AI

Các mô hình AI ngày nay được huấn luyện bằng lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng dữ liệu thôi là chưa đủ.

Để mô hình trở nên đáng tin cậy hơn, các công ty như OpenAI, Google hay Anthropic cần tới hàng nghìn chuyên gia đánh giá phản hồi của AI. Brendan Foody - CEO Mercor - gọi lực lượng này là “những đội quân con người” đứng phía sau các hệ thống AI tiên tiến.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến lo ngại rằng các công ty như Mercor đang góp phần thay thế những công việc ổn định bằng các hợp đồng ngắn hạn, đồng thời giúp AI học cách thay thế con người.

Trợ lý AI hành chính của bác sĩ y khoa. Ảnh: Midjourney

Nhưng với Chiao, câu chuyện không phải như vậy. Theo bà, mục tiêu của việc huấn luyện AI là giảm bớt các công việc hành chính cho bác sĩ, chứ không phải thay thế họ. Trong tương lai, AI có thể hỗ trợ đọc hình ảnh y khoa, ghi chú bệnh án hay điền hồ sơ.

Cách đào tạo một “bác sĩ AI”

Khi huấn luyện AI, Chiao sử dụng những tình huống thực tế từ hàng chục năm kinh nghiệm làm việc trong y học gia đình và cấp cứu.

AI phải học cách trả lời các câu hỏi đơn giản từ bệnh nhân - chẳng hạn một phụ huynh hỏi liệu con mình có cần đi khám khi bị sốt. Nhưng đồng thời, hệ thống cũng phải hiểu những thuật ngữ y khoa phức tạp mà bác sĩ sử dụng trong hồ sơ bệnh án.

Đôi khi AI đưa ra những góc nhìn mà chính Chiao cũng không nghĩ tới. Nhưng cũng có lúc bà phải can thiệp.

“Có những câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng lại có thể gây hiểu lầm hoặc khiến bệnh nhân hoảng sợ”, bà nói. “Lúc đó tôi phải chỉnh sửa để đảm bảo câu trả lời an toàn, chính xác và phù hợp.”

Các phản hồi này được chấm điểm theo bộ tiêu chí do các chuyên gia xây dựng. Sau đó chúng được đưa trở lại hệ thống để mô hình học cách cải thiện.

Tuy vậy, Chiao nhấn mạnh rằng AI hiện nay chỉ nên được dùng như công cụ tham khảo, chứ không thể thay thế bác sĩ.

Startup 10 tỷ USD của những nhà sáng lập tuổi đôi mươi

Mercor được thành lập chỉ ba năm trước bởi Brendan Foody cùng hai người bạn khi họ mới ngoài tuổi teen. Ban đầu, công ty hoạt động như một nền tảng tuyển dụng.

Nhưng khi AI bùng nổ, Mercor chuyển hướng sang kết nối các chuyên gia với các công ty công nghệ đang cần phản hồi của con người để huấn luyện mô hình.

Quyết định này đã đưa công ty tăng trưởng chóng mặt.

Theo Foody, Mercor hiện chi trả hơn 1 triệu USD mỗi ngày cho các chuyên gia. Doanh thu của công ty đã tăng từ mức 1 triệu USD lên hơn 500 triệu USD chỉ trong chưa đầy hai năm.

Pitchbook định giá công ty hơn 10 tỷ USD - một minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư rằng phản hồi của con người sẽ luôn là thành phần thiết yếu trong việc phát triển AI.

Ở tuổi 22, Foody có thể trở thành một trong những tỷ phú công nghệ trẻ nhất kể từ Mark Zuckerberg.

“Chúng tôi luôn tham vọng, nhưng không thể tưởng tượng mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy”, anh nói.

AI và tương lai năng suất lao động

Bất chấp những lo ngại rằng AI có thể thay thế nhiều việc làm, Foody tin rằng công nghệ này sẽ giúp con người làm việc hiệu quả hơn.

Theo anh, nếu AI có thể giúp mỗi người tăng năng suất gấp 10 lần, xã hội sẽ có nhiều nguồn lực hơn để giải quyết những thách thức lớn.

“Chúng ta cần chữa khỏi ung thư. Chúng ta cần giải quyết biến đổi khí hậu”, Foody nói.

“Nếu AI giúp mọi người tập trung vào những vấn đề quan trọng đó, thì đây sẽ là một bước tiến rất lớn của nhân loại.”

(Nguồn: CNN Business)