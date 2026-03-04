Xiaomi đã tiến một bước quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân, khi chính thức đưa robot hình người vào nhà máy sản xuất ôtô thực tế để tham gia lắp ráp các linh kiện phức tạp.

Theo thông báo trên Weibo của hãng hôm đầu tuần, robot này đã hoạt động tự động thành công trong 3 giờ liên tục tại trạm lắp đai ốc tự ven thuộc xưởng đúc khuôn của nhà máy xe điện Xiaomi EV.

Dữ liệu thử nghiệm cho thấy robot đạt tỷ lệ thành công 90,2% khi lắp đặt đồng thời ở cả hai bên trạm làm việc. Hiệu suất này đáp ứng được yêu cầu về chu kỳ thời gian nhanh nhất của dây chuyền sản xuất là 76 giây.

Giải quyết bài toán lắp ráp phức tạp

Nhiệm vụ yêu cầu robot gắp chính xác đai ốc từ thiết bị cấp liệu tự động và đặt vào các đồ gá định vị. Sau đó, cỗ máy phối hợp với băng tải trượt và hệ thống định vị tự động để hoàn thành việc siết chặt bộ phận sàn xe sau quá trình đúc khuôn tích hợp.

Xiaomi cho biết thách thức lớn nhất nằm ở việc căn chỉnh chính xác và đảm bảo độ ăn khớp trơn tru. Cấu trúc rãnh bên trong đai ốc, tư thế gắp không cố định và sự nhiễu loạn từ lực từ đã làm tăng đáng kể độ phức tạp của khâu lắp ráp.

Để giải quyết, hãng áp dụng phương pháp điều khiển dựa trên dữ liệu đầu cuối. Giải pháp này tận dụng mô hình lớn VLA (Vision-Language-Action - Tầm nhìn, Ngôn ngữ, Hành động) mang tên Xiaomi-Robotics-0 với 4,7 tỷ tham số do hãng tự phát triển, kết hợp cùng công nghệ học tăng cường.

Khung huấn luyện chung này giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu điều khiển từ xa thực tế, giúp robot nhanh chóng thích ứng với các điều kiện vận hành đa dạng và liên tục học hỏi từ môi trường vật lý.

Bên cạnh đó, việc tích hợp thông tin đa phương thức như thị giác, phản hồi xúc giác và khả năng nhận biết vị trí khớp giúp giảm xác suất phán đoán sai, nâng cao độ ổn định và tính mạnh mẽ.

Đối với hệ thống điều khiển chuyển động toàn thân, Xiaomi sử dụng kiến trúc lai. Bộ điều khiển tối ưu hóa giải quyết mỗi vòng lặp trong chưa đầy 1 mili giây, đảm bảo khả năng phản hồi thời gian thực.

Đồng thời, thông qua hàng trăm triệu nhiễu loạn ngẫu nhiên được mô phỏng trong môi trường ảo, robot có thể duy trì thăng bằng dưới các tác động khắc nghiệt và đạt được khả năng chuyển giao không qua huấn luyện sang robot thực tế.

Cuộc đua robot công nghiệp

Trạm lắp ráp đai ốc tự ven đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc mở rộng quy mô ứng dụng robot hình người của Xiaomi vào sản xuất ôtô.

Hãng hiện đang thử nghiệm tại nhiều trạm làm việc khác, bao gồm gắp vật thể từ thùng và lắp đặt huy hiệu phía trước xe.

Xiaomi tập trung vượt qua điểm nghẽn về chu kỳ sản xuất và tỷ lệ thành phẩm nhằm thúc đẩy triển khai công nghiệp rộng rãi.

CEO Xiaomi Lei Jun dự đoán số lượng lớn robot hình người sẽ bắt đầu làm việc tại các nhà máy của hãng trong 5 năm tới.

Tiến bộ của Xiaomi diễn ra trong bối cảnh các gã khổng lồ công nghệ đang tăng tốc đầu tư vào trí tuệ hiện thân. CEO Tesla Elon Musk từng nhận định đến cuối năm 2026, robot Optimus sẽ thực hiện được các tác vụ phức tạp hơn.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng cũng lên kế hoạch khởi công cơ sở sản xuất hàng loạt robot hình người đầu tiên tại Quảng Châu trong quý I năm nay, hướng tới sản xuất quy mô lớn vào cuối 2026.

(Theo cnevpost)