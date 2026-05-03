Ngày 3/5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công một nam thanh niên có nguy cơ tử vong rất cao khi đứt lìa động mạch dưới đòn trái, mất hơn 3 lít máu, tim ngừng đập ngay tại phòng cấp cứu.

Bệnh nhân là anh T.X.T (sinh năm 2006, ngụ TPHCM), nhập viện sau một tai nạn sinh hoạt khiến vùng ngực chịu đa chấn thương nghiêm trọng. Khi được đưa vào Khoa Cấp cứu, vết thương vùng nền cổ bên trái đang chảy máu ồ ạt, huyết áp không đo được - dấu hiệu của sốc mất máu ở mức nguy kịch. Chỉ ít phút sau khi tiếp nhận, tim bệnh nhân ngừng đập.

Trước diễn biến đó, ê-kíp cấp cứu phải thực hiện cùng lúc nhiều việc: truyền máu khẩn cấp, ép tim ngoài lồng ngực liên tục và di chuyển bệnh nhân thẳng vào phòng mổ, tất cả diễn ra song song trong vòng 20 phút. Các bác sĩ ngoại khoa và gây mê hồi sức đã kịp hoàn tất chuẩn bị phòng mổ để có thể tiếp nhận bệnh nhân. Chỉ 60 phút kể từ lúc nhập viện, ca phẫu thuật bắt đầu.

Ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, tổn thương của bệnh nhân thuộc dạng cực kỳ nguy hiểm: động mạch dưới đòn trái - một mạch máu lớn nằm gần tim bị đứt hoàn toàn.

Khoảng 1,5 lít máu đã tràn vào khoang ngực trái của bệnh nhân, ước tính hơn 1,5 lít nữa thoát ra ngoài qua vết thương hở. Tổng lượng máu mất vượt ngưỡng mà cơ thể có thể tự duy trì sự sống.

"Đây là tổn thương có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn”, bác sĩ Vỹ nhấn mạnh.

Nhờ phối hợp nhịp nhàng giữa Khoa Cấp cứu, ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và ngân hàng máu, tình trạng chảy máu của bệnh nhân được khống chế, tuần hoàn được tái lập. Sau 5 ngày điều trị và theo dõi tích cực, anh T. xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đánh giá đây là một trong những ca nặng nhất mà ê-kíp cấp cứu của bệnh viện từng xử trí thành công. Ông cho rằng kết quả này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn là thành quả của sự liên kết chặt chẽ giữa các chuyên gia theo mô hình Viện - Trường, vừa phục vụ điều trị, vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo y khoa.