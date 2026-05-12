Suy thận vì say nắng

Ông L.V.T (46 tuổi, trú tại Bắc Yên, Sơn La) làm nghề xây dựng và thường xuyên lao động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Trong lúc làm việc dưới cái nắng đầu mùa, ông bất ngờ xuất hiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt rồi mệt lả. Người xung quanh nhanh chóng đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện co rút cơ toàn thân, đặc biệt ở vùng bắp chân, huyết áp tăng. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng máu cô đặc, tăng men gan và suy thận cấp. Các bác sĩ Khoa Thận - Lọc máu đã chỉ định truyền dịch, bù nước và điện giải để ổn định tình trạng sức khỏe cho ông T.

Ông T. được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: MT.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Ngô Văn Tân - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 TPHCM, cho biết - trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 37-38 độ C, khiến cơ thể mất nước rất nhanh.

Theo quan điểm y học cổ truyền, mùa hè thuộc hành Hỏa, nhiệt tà dễ làm hao tổn tân dịch trong cơ thể. Vì vậy, các bệnh lý liên quan đến “thủy dịch” như sỏi tiết niệu, tiểu ít, tiểu buốt hay mệt mỏi do mất nước thường gia tăng trong thời điểm này.

Thực tế, không ít trường hợp trước đây hoàn toàn khỏe mạnh vẫn xuất hiện sỏi thận hoặc rối loạn điện giải trong mùa nóng. Điều này cho thấy tác động của thời tiết nắng nóng đối với sức khỏe thận phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường.

Thận là cơ quan đảm nhiệm chức năng lọc máu, đào thải chất cặn bã và duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi trời nóng, cơ thể mất nước chủ yếu qua tuyến mồ hôi. Nếu lượng nước mất đi không được bù đúng cách, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc. Đây là điều kiện thuận lợi để các chất khoáng như canxi, oxalat hay axit uric kết tinh, lâu dần hình thành sỏi thận.

“Thời tiết nóng kéo dài thực sự có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, kể cả ở những người trước đây chưa từng mắc bệnh lý về thận”, bác sĩ Tân cho biết.

Uống nước đúng, đủ

Bác sĩ Tân cho biết, nước tốt nhưng không phải uống càng nhiều nước càng tốt. Việc uống nước sai cách cũng có thể gây hại cho cơ thể.

Những sai lầm khi uống nước:

- Uống dồn một lượng lớn nước trong thời gian ngắn, đặc biệt sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh: Điều này có thể làm loãng nhanh nồng độ muối trong máu, gây rối loạn điện giải với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt.

- Uống nước ngọt có gas, nước tăng lực hoặc đồ uống chứa nhiều đường để giải khát: Việc lạm dụng các loại đồ uống này không bảo vệ thận mà còn làm tăng gánh nặng chuyển hóa, về lâu dài có thể góp phần hình thành sỏi thận.

Cách bổ sung nước hợp lý nhất là uống đều đặn nhiều lần trong ngày, ngay cả khi chưa cảm thấy khát. Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Với người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều, có thể bổ sung thêm nước điện giải ở mức vừa phải nhưng không nên lạm dụng.

Một số người còn xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, đau vùng thắt lưng hoặc đau âm ỉ vùng hông nhưng không đi khám sớm.

Để bảo vệ sức khỏe thận trong mùa nóng, bác sĩ khuyên người dân duy trì thói quen uống nước đều đặn, hạn chế đồ uống nhiều đường và chất kích thích, tránh để cơ thể mất nước kéo dài.

Bên cạnh đó, mọi người nên tăng cường rau xanh, trái cây có tính thanh mát để hỗ trợ bù nước và thanh nhiệt cho cơ thể. Người dân cũng không nên tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh.

“Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng, tiểu buốt, nước tiểu sẫm màu kéo dài, cần đi kiểm tra sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời”, bác sĩ Tân khuyến cáo.

