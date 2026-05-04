Trường hợp trên được bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) chia sẻ như một lời cảnh báo về nguy cơ tích tụ kim loại nặng từ thực phẩm.

Theo bác sĩ Hồng, người đàn ông trên duy trì chế độ ăn được cho là “lành mạnh”: thường xuyên ăn cá biển tươi, tôm cua có vỏ và hạn chế thịt đỏ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy độ thanh thải creatinin chỉ còn 46 mL/phút, tương ứng với suy thận mức trung bình. Ngoài ra, nồng độ kim loại nặng như chì và asen trong cơ thể của người bệnh cao gấp nhiều lần mức cho phép.

Sau khi xác định được nguyên nhân, đội ngũ y tế yêu cầu người đàn ông ngừng ăn hải sản, sử dụng nước đã lọc và kết hợp điều trị bằng thuốc. Sau 6 tháng, chức năng thận của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, độ thanh thải creatinin tăng từ 46 lên 80 mL/phút, qua đó giảm nguy cơ phải chạy thận trong tương lai.

Các loại hải sản ngon nhiều chất nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Hồng cảnh báo 5 nhóm thực phẩm có nguy cơ chứa kim loại nặng mà người dân cần đặc biệt lưu ý:

Các loại cá biển sâu cỡ lớn

Những loài cá như cá cờ, cá ngừ nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn nên dễ tích tụ methyl thủy ngân. Nồng độ chất này trong cơ thể cá có thể cao hơn nhiều lần so với môi trường nước biển và gây độc mạnh cho thận. Bác sĩ khuyến nghị người dân nên ưu tiên các loại cá nhỏ đồng thời hạn chế ăn da và nội tạng cá.

Hải sản có vỏ và gạch cua, gạch tôm hùm

Các loại hải sản như hàu, cua hay tôm hùm hấp thụ dinh dưỡng bằng cách lọc nước biển, đồng thời tích tụ các kim loại nặng như cadimi và asen trong cơ thể. Đặc biệt, gạch cua và gạch tôm hùm có hàm lượng kim loại nặng cao hơn nhiều so với phần thịt.

Nội tạng động vật

Quan niệm “ăn gì bổ nấy”, đặc biệt là ăn thận để bổ thận, được bác sĩ nhận định là sai lầm. Kim loại nặng như cadimi có thể tích tụ trong gan và thận của gia súc. Việc tiêu thụ nội tạng động vật thường xuyên có thể gây tổn thương thận.

Gạo và ngũ cốc không rõ nguồn gốc

Gạo và các loại ngũ cốc có khả năng hấp thụ cadimi. Nếu được trồng trên đất ô nhiễm, sản phẩm có thể chứa hàm lượng kim loại nặng nguy hiểm, sử dụng lâu dài có thể gây tiểu đạm và suy giảm chất lượng xương. Người tiêu dùng nên lựa chọn loại gạo, ngũ cốc có nguồn gốc rõ ràng.

Thực phẩm chế biến có màu sắc sặc sỡ

Một số loại mứt và kẹo giá rẻ sử dụng phẩm màu có thể chứa chì. Chất này có thể gây xơ hóa mô kẽ thận mạn tính, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.

Ngoài việc hạn chế các thực phẩm trên, bác sĩ Hồng cũng khuyến nghị mọi người bổ sung một số thực phẩm hỗ trợ cơ thể thải độc. Mộc nhĩ đen và khoai lang chứa nhiều chất xơ, giúp hấp phụ kim loại nặng trong đường ruột. Bí đỏ và táo giàu pectin, có khả năng liên kết kim loại nặng và đào thải ra ngoài. Tỏi, hành tây và rau mùi chứa hợp chất lưu huỳnh, hỗ trợ gan tổng hợp glutathione - chất giải độc quan trọng của cơ thể. Ngoài ra, một số loại men vi sinh cũng có thể giảm hấp thu kim loại nặng trong ruột.