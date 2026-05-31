Suy thận vì nắng nóng

Cách đây 3 ngày trong thời tiết 38-40 độ C, anh H.V.Q (29 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn) vẫn làm việc ngoài trời. Dù trời nắng nóng nhưng anh thấy mình khỏe, không khát nên không uống nước. Sau đó, người đàn ông này xuất hiện các triệu chứng tức ngực, đau nhức cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục. Gia đình đưa anh vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tiêu cơ vân cấp, rối loạn điện giải nặng, chỉ số creatinin huyết thanh tăng gấp 3,5 lần bình thường - dấu hiệu cho thấy chức năng thận đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngay sau đó, anh Q. được bù dịch, điều chỉnh điện giải và điều trị suy thận cấp. Sau hơn 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng tức ngực và co rút chân tay của bệnh nhân đã cải thiện, các chỉ số chức năng thận trở về bình thường.

Anh Q. phải cấp cứu vì suy thận cấp. Ảnh: BSCC.

Không chỉ tại Lạng Sơn, thời gian gần đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng liên tiếp điều trị cho nhiều người 20-30 tuổi bị say nắng, say nóng khi lúc làm việc. Trong đó, tiêu cơ vân dẫn đến suy thận cấp là biến chứng khá phổ biến, nguyên nhân chủ yếu do không uống đủ nước.

Theo ThS.BS Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất nguy kịch. Nếu nhập viện chậm, lượng độc chất từ cơ bị tổn thương tích tụ quá nhiều trong máu có thể khiến người bệnh phải lọc máu cấp cứu để bảo toàn tính mạng.

"Cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng. Nếu chủ quan không cung cấp đủ nước, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của suy thận cấp trong mùa nắng nóng", bác sĩ Huyền cảnh báo.

Mất nước là kẻ thù của thận

Theo bác sĩ Huyền, thói quen chỉ uống nước khi cảm thấy khát là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đối mặt với nguy cơ tổn thương thận trong mùa hè.

Khi cơ thể mất nước, lượng máu đến thận giảm, làm suy giảm khả năng lọc và đào thải chất độc. Với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc vận động cường độ cao, tình trạng mất nước kéo dài còn khiến nước tiểu cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và suy thận cấp.

Đáng lo ngại, nhiều người chỉ phát hiện cơ thể đang thiếu nước khi đã xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, chóng mặt, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Người cao tuổi, bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc mắc bệnh thận mạn tính là nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề trong thời tiết nắng nóng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Tiểu ít, trên 4-6 giờ không đi tiểu hoặc lượng nước tiểu giảm rõ rệt.

- Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm, đỏ sẫm hoặc có màu như nước trà đặc.

- Đau cơ, chuột rút, co cứng hoặc co rút chân tay kéo dài.

- Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí lơ mơ do chất độc tích tụ trong cơ thể.

Để bảo vệ thận trong mùa hè, bác sĩ Huyền nhấn mạnh 3 nguyên tắc:

Uống nước chủ động: Mọi người không chờ đến khi khát mới uống. Người lao động ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi.

Tránh khung giờ nắng gắt: Hạn chế lao động nặng, tập luyện ngoài trời từ 10h đến 16h - thời điểm nhiệt độ và bức xạ nhiệt ở mức cao nhất.

Hạ nhiệt kịp thời: Khi xuất hiện các dấu hiệu kiệt sức, người dân cần nhanh chóng di chuyển vào nơi thoáng mát, nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.

Người đàn ông 45 tuổi làm việc dưới trời nắng, về nhà đột quỵ do một sơ suất Nam bệnh nhân 45 tuổi làm việc nặng ngoài trời nắng, đến trưa về vào ngay phòng điều hòa nằm nghỉ, tới chiều, gia đình phát hiện ông nói ú ớ, liệt nửa người do đột quỵ.

Một quả chuối mỗi ngày mang lại lợi ích gì khi trời nắng đỉnh điểm? Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mệt mỏi, mất nước và điện giải. Trong số các loại trái cây mùa hè, chuối được xem là lựa chọn phù hợp nhờ giàu kali, carbohydrate tự nhiên.