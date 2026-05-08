Với nhiều người, ngày mới dường như chưa thực sự bắt đầu nếu chưa uống một tách cà phê vào buổi sáng. Theo Verywell Health, loại đồ uống này cũng có một số ảnh hưởng tới thận.

Kích thích thận thông qua tác dụng lợi tiểu

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đăng trên PubMed Central, cà phê có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải lượng muối và nước dư thừa qua nước tiểu. Điều này đồng nghĩa tác dụng kích thích của cà phê làm tăng tốc độ thận lọc máu và đầy bàng quang. Vì vậy, sau khi uống tách cà phê buổi sáng, bạn có thể phải đi vệ sinh nhanh hơn, thường xuyên hơn bình thường.

Khi dùng với liều cao, các chất lợi tiểu nói chung có thể dẫn đến mất nước do kích thích cơ thể thải quá nhiều nước. Tuy nhiên, cà phê khi được tiêu thụ ở mức vừa phải thường không làm rối loạn đáng kể sự cân bằng dịch trong cơ thể.

Có thể giảm nguy cơ bệnh thận

Đối với những người khỏe mạnh nói chung, việc uống cà phê hằng ngày ở mức vừa phải (khoảng 2-4 tách mỗi ngày) có thể có lợi cho việc duy trì sức khỏe thận.

Các nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn. Trong tình trạng đó, thận bị tổn thương và không thể lọc chất thải cũng như độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả.

Mối liên hệ trên được cho là nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong cà phê. Các chất này giảm stress oxy hóa trong cơ thể - yếu tố có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như bệnh thận.

Có thể gây dao động huyết áp

Theo Science Direct, thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng dịch trong cơ thể. Uống cà phê thường xuyên có thể ảnh hưởng đến thận và khả năng kiểm soát huyết áp theo hai cách.

Ban đầu, cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời vì caffeine kích thích hệ thần kinh. Tuy nhiên, do cà phê cũng có tác dụng lợi tiểu, bạn có thể đi tiểu ngay sau khi uống một tách, làm giảm lượng dịch trong cơ thể. Tùy thuộc vào lượng nước bạn đã uống, quá trình trên có thể khiến huyết áp giảm xuống.

Nếu bị cao huyết áp hoặc huyết áp thấp, bạn nên trao đổi với bác sĩ để chắc chắn rằng uống cà phê buổi sáng thường xuyên là an toàn và không ảnh hưởng đến các loại thuốc bạn đang sử dụng.

Bao nhiêu cà phê là an toàn cho sức khỏe thận?

Các nghiên cứu cho thấy giới hạn cà phê ở mức 3-4 tách mỗi ngày thường được xem là an toàn để duy trì sức khỏe thận tốt. Tuy nhiên, phụ nữ cần thận trọng nếu đang mang thai hoặc có mật độ xương thấp. Một số bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ trẻ sơ sinh nhẹ cân, sinh non, sảy thai cũng như có khả năng làm tăng nguy cơ gãy xương ở những người có xương yếu.

Bạn cũng cần lưu ý rằng những lợi ích sức khỏe chủ yếu đến từ cà phê nguyên chất. Thêm đường, kem béo hoặc siro vào cà phê sẽ làm tăng nhiều thành phần có thể gây viêm cho cơ thể và giảm bớt một số lợi ích.