Ngày 8/9, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế TPHCM báo cáo nội dung liên quan đến sự việc nhân viên y tế tại nha khoa Tuyết Chinh hành hung người bệnh.

Theo ông Khoa, Cục đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh, có địa chỉ đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng hành hung khách hàng. Ảnh cắt từ clip

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TPHCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng thời, các đơn vị thực hiện đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 15/9.

Nguồn tin của VietNamNet ngày 8/9 cho biết qua xác minh ban đầu, hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh có địa chỉ trên đường Trần Thị Nghỉ, do Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động ngày 24/4/2019. Hình thức tổ chức, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. Nha khoa này do bác sĩ N.T.T.C (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kỹ thuật. Bác sĩ C. có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp.

Tối 7/9, mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại vụ việc nghiêm trọng tại phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM. Trong clip, một phụ nữ mặc áo blouse trắng - được xác định là chủ phòng khám - có hành vi bạo lực với khách hàng.

Theo nội dung clip, mâu thuẫn bắt đầu khi khách hàng nữ đang ngồi trong phòng khám và xảy ra tranh cãi với bác sĩ. Khi khách hàng dùng điện thoại ghi hình, bác sĩ đã có những hành vi bạo lực nghiêm trọng bao gồm dùng gậy chỉ vào mặt khách hàng, đẩy ngã và bóp cổ.

Không dừng lại ở đó, người này còn giật điện thoại của khách ném xuống đất, sau đó tiếp tục đánh một người đàn ông can ngăn và ném nhiều vật dụng về phía khách hàng. Sự việc khiến khu vực phòng khám náo loạn, nhiều người phải can thiệp trước khi khách hàng rời khỏi phòng khám.

Tối cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt T.T, do bác sĩ N.T. (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kĩ thuật. Nguyên nhân xuất phát từ việc khách hàng và nữ bác sĩ mâu thuẫn với nhau trong dịch vụ niềng răng.