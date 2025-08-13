Nồi chiên không dầu là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ ưu điểm nhanh, tiện lợi và sử dụng ít dầu khi chế biến thực phẩm. Nhiều người tin rằng việc này đồng nghĩa với món ăn lành mạnh hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Saurabh Sethi - chuyên gia tiêu hóa tại California (Mỹ), từng được đào tạo tại Harvard và Stanford cho biết có một số lầm tưởng phổ biến về thiết bị này:

Nồi chiên không dầu nấu ra đồ ăn lành mạnh

Nhiều người cho rằng chỉ cần giảm lượng dầu là món ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thực tế, điều này chỉ đúng một phần. Nồi chiên không dầu có thể giúp cắt giảm dầu, nhưng nếu bạn vẫn sử dụng thực phẩm siêu chế biến, đông lạnh sẵn hoặc dùng dầu hạt tinh luyện, bạn vẫn đang gây áp lực xấu lên đường ruột. Do đó, điều quan trọng không chỉ nằm ở cách nấu mà còn ở việc chọn nguyên liệu chất lượng.

Ngoài ra, một số người còn thích chiên giòn rụm thực phẩm quá mức sinh ra các hợp chất gây hại cho đường ruột và gan. Vì vậy, hãy kiểm soát nhiệt độ và thời gian nấu, tránh để nhiệt quá cao hoặc kéo dài thời gian không cần thiết.

Nồi chiên không dầu. Ảnh minh họa: Asian Inspirations

Hoàn toàn không cần dầu

Dù bạn chế biến thức ăn bằng nồi chiên không dầu vẫn cần cho một lượng chất béo lành mạnh nhất định để món ăn không bị quá khô. Các loại chất béo tốt không chỉ tạo hương vị mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Ngược lại, bạn tránh các loại dầu hạt tinh luyện giàu omega-6 bởi nếu tiêu thụ quá nhiều, có thể gây viêm và ảnh hưởng tiêu cực đến đường ruột.

Loại rau nào cũng phù hợp để chiên?

Không phải loại rau nào cũng dễ chế biến bằng nồi chiên. Rau lá xanh và bông cải xanh, nếu không chế biến đúng cách, rất dễ bị cháy trong thời gian ngắn. Bác sĩ Sethi khuyên người nội trợ nên phủ một lớp dầu mỏng và lót giấy nến để rau chín đều, giòn mà không bị cháy khét hoặc có vị đắng.

Tuy nhiên, theo Webmd, bạn không thể phủ nhận các tác dụng rõ ràng đã được ghi nhận của nồi chiên không dầu:

- Giảm lượng calo và chất béo: Nồi chiên không dầu chỉ cần rất ít dầu - 1-2 muỗng - giúp giảm đáng kể lượng chất béo và calo so với chiên ngập dầu. Điều này có thể giảm lượng chất béo tiêu thụ tới 70-80%, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim, tiểu đường

- Ít hợp chất có hại hơn: Nấu thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao (như chiên ngập dầu) có thể tạo acrylamide - chất có khả năng gây ung thư. Nồi chiên không dầu giúp giảm acrylamide tới 90%.

- Giữ lại nhiều dưỡng chất hơn: Thời gian nấu ngắn hơn và ít tiếp xúc nhiệt giúp bảo toàn các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt trong rau củ

- Tốt cho tim mạch: Việc giảm chất béo bão hòa và chuyển hóa từ chiên ngập dầu giúp cải thiện mức cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim

- Cải thiện chất lượng không khí trong nhà: Nồi chiên không dầu thải ít bụi mịn và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hơn so với chiên truyền thống, giúp không khí trong bếp sạch hơn và giảm nguy cơ hô hấp.