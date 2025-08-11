Cấp nước, giúp tỉnh táo

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ), trà là một trong những lựa chọn bổ sung nước tốt nhất, chỉ đứng sau nước lọc. Dù chứa một lượng caffeine nhẹ, trà không gây mất nước nếu uống ở mức vừa phải.

Sự kết hợp giữa caffeine vừa phải và amino acid L-theanine trong trà tạo ra hiệu ứng cân bằng: Tăng sự tỉnh táo nhưng không gây bồn chồn như cà phê. Nhờ đó, người uống cảm thấy tập trung hơn và tinh thần minh mẫn hơn.

Nước trà xanh đem lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu cho người uống. Ảnh: Ban Mai

Tốt cho tim mạch và hệ miễn dịch

Uống trà đá không đường cung cấp nguồn dồi dào flavonoid, catechin và polyphenol. Đây là những chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm và hạ nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch và thoái hóa thần kinh.

Theo nghiên cứu được trình bày tại hội thảo do Hiệp hội Ung thư Mỹ tổ chức, chỉ cần uống một đến hai cốc mỗi ngày có thể cải thiện chức năng nhận thức, giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và miễn dịch.

Các nghiên cứu cũng cho thấy uống tối đa 2 cốc trà không đường mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và suy tim, nhưng lợi ích này giảm hẳn nếu thêm đường.

Kiểm soát cân nặng và đường huyết

Trà đá không đường chứa rất ít calo nên là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống có đường như soda hoặc trà ngọt. Điều này giúp giảm lượng calo tổng thể, kiểm soát cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, các hợp chất như EGCG và polyphenol khác có thể cải thiện độ nhạy insulin, làm chậm quá trình phân giải carbohydrate và ổn định đường huyết - từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tốt cho sức khỏe đường ruột

Polyphenol trong trà đá không đường hoạt động như prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Các loại trà thảo mộc (bạc hà hoặc gừng) còn giúp giảm đầy bụng và khó chịu tiêu hóa.

Nguy cơ khi uống nhiều

Góp phần hình thành sỏi thận: Trà, đặc biệt là trà đen, chứa oxalat, có thể kết hợp với canxi và góp phần hình thành sỏi thận - đặc biệt ở những người dễ mắc bệnh này. Trong một số trường hợp cực đoan - ví dụ uống khoảng 4 lít mỗi ngày - việc dư thừa oxalat đã được ghi nhận là gây suy thận.

Ngoài ra, lá trà tích tụ fluoride từ đất; uống nhiều - đặc biệt là trà chất lượng thấp hoặc lá già - có thể vượt quá mức fluoride an toàn, gây ảnh hưởng tới xương, thần kinh hoặc răng miệng.

Không tốt cho người thiếu máu: Tannin trong trà ức chế hấp thu sắt không heme, có thể bất lợi cho người thiếu máu; nên tránh uống trà ngay trong bữa ăn. Dù ít nhưng trà vẫn chứa một lượng caffeine nhất định, uống quá nhiều có thể gây bồn chồn, mất ngủ hoặc tim đập nhanh, đặc biệt ở người nhạy cảm. Một số loại trà đóng gói chất lượng thấp có thể chứa thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng, nên chọn trà hữu cơ hoặc pha tươi.

Ngoài ra, bạn cũng không nên uống trà quá nhiều đá, dễ gây hại cho răng miệng, dẫn tới viêm họng.