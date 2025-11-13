MS 2025.307

Con thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông Lam thuộc xóm Xuân Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An bấy lâu nay là nơi cư ngụ của 9 thành viên gia đình anh Phạm Ngọc Hiệp (SN 1982). Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào nghề chài lưới trên sông. Bé Phạm Thị Linh Đan là con gái út của anh Hiệp, mới lên 2 tuổi nhưng giờ đây bé đang phải đối diện với cơn ngặt nghèo sinh tử.

Cách đây vài tháng, bé bắt đầu có những cơn sốt cao, nôn liên tục, đi lại loạng choạng, mắt lác hẳn sang một bên, đầu đau nhức dữ dội.

Thấy con bất thường, gia đình đưa con đến Bệnh viện Nhi Nghệ An thăm khám. Ngày 6/11, bác sĩ cho biết kết quả chụp chiếu khiến cả nhà rụng rời: trong não Linh Đan xuất hiện một khối u lớn ở tuyến tùng - vị trí đặc biệt nguy hiểm, việc phẫu thuật cực kỳ rủi ro, nhất là với một em bé mới 2 tuổi.

Ngay sau đó, Linh Đan được chuyển vào khoa Phẫu thuật thần kinh 1 - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng của bé rất nặng, tiên lượng xấu, tỷ lệ tử vong cao. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng từng bước để giành lại sự sống cho con.

Vừa qua, Linh Đan đã trải qua một ca nội soi để hút bớt dịch trong khối u. Hiện đầu của bé phình to bất thường, giọng nói ngọng nghịu, khó nghe. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến - sự sống của Linh Đan mong manh như ngọn đèn trước gió.

Thương Linh Đan còn nhỏ đã mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh lại quá éo le, chị Duyên ôm cháu nghẹn ngào không nói nên lời

Mỗi lần nghĩ đến con, anh Hiệp đau đớn như đứt từng khúc ruột. Anh nghẹn ngào kể, cuộc sống của gia đình anh quanh năm chài lưới trên dòng sông Lam. Lam lũ bao năm nhưng anh vẫn không có nổi một mái nhà để che mưa, che nắng.

Vợ chồng anh có 7 người con, con lớn 18 tuổi, con nhỏ nhất chỉ mới 8 tháng tuổi, tất cả cùng sống trên chiếc thuyền cũ kỹ.

Khi phát hiện Linh Đan bị bệnh, chị Đoàn Thị Thanh (mẹ bé) vừa sinh con út, sức khỏe yếu nên không thể đưa Linh Đan ra viện, mọi việc của con đều nhờ người bác là chị Đoàn Thị Duyên (SN 1981) chăm sóc.

Từ khi Linh Đan nhập viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi số tiền 35 triệu đồng để đóng viện phí.

Vì gia cảnh khó khăn nên bệnh viện tạo điều kiện cho gia đình đóng khoản tạm ứng 11 triệu đồng ban đầu. Tuy nhiên, khoản tiền này trở thành gánh nặng lớn đối với vợ chồng anh Hiệp. Nhà không có, tài sản duy nhất là con thuyền cũ kỹ, vì thế họ không biết bấu víu vào đâu, chỉ biết nhìn nhau trong tuyệt vọng.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng bé Linh Đan từng ngày

Sắp tới, Linh Đan sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Trong căn phòng bệnh, chị Duyên nghẹn ngào ôm cháu vào lòng, đôi mắt chan chứa nước: “Chỉ mong cứu được cháu tôi, chứ giờ biết làm sao. Gia đình đã hết sạch tiền rồi”.

Hiện, mỗi giọt dịch truyền, mỗi mũi tiêm là một tia hy vọng nhỏ nhoi níu giữ sự sống cho bé.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhi Phạm Thị Linh Đan (2 tuổi) bị u não ác tính, nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, đang đợi lịch hội chẩn phẫu thuật cắt u. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, sống lênh đênh trên thuyền bằng nghề đánh cá. Trong khi, chi phí điều trị phía trước còn rất lớn.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Rất mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng cho bé Linh Đan được tiếp tục điều trị, níu giữ sự sống nhỏ nhoi.

