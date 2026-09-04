Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bác sĩ Ngô Văn Chiến (25 tuổi, ở Khối 16, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là nhân vật trong bài viết: "Hành trình dang dở của bác sĩ trẻ vừa nhận công tác đã gặp tai nạn nghiêm trọng".

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp bác sĩ Ngô Văn Chiến bị tai nạn giao thông số tiền 174.018.231 đồng

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Chiến về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (Nghệ An), gần nhà để có thời gian chăm sóc mẹ.

Không may, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 27/7 khiến bác sĩ Chiến lâm cảnh ngặt nghèo.

Bác sĩ Chiến được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nặng. Tại đây, các bác sĩ xác định anh Chiến bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chấn thương cột sống cổ và cột sống ngực, tràn máu, tràn khí cả hai phổi. Có thời điểm, anh phải thở máy, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết động.

Tổn thương cột sống của anh rất nghiêm trọng. Mặc dù anh đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để bảo tồn chức năng tủy sống song vẫn phải đối mặt với nguy cơ liệt vĩnh viễn hai chi dưới.

Điều đáng nói là gia đình bác sĩ Chiến vốn đã nhiều khó khăn. Bố anh mất từ lâu, còn sức khỏe và tinh thần người mẹ không ổn định nên chưa thể vào viện chăm con. Những ngày đầu nằm viện của bác sĩ Chiến chủ yếu có em gái Mai Phương (sinh viên năm thứ tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) cùng người cậu thay phiên túc trực.

Cảm thương hoàn cảnh của bác sĩ trẻ Ngô Văn Chiến, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi về quỹ Báo số tiền 174.018.231 đồng. Đây là món quà lớn động viện bác sĩ Chiến vượt qua những khó khăn đang gặp phải.

Gia đình cho biết, hiện tại bác sĩ Chiến đã được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y cơ sở 2 để tiếp tục điều trị phục hồi. Do tình trạng chấn thương nặng phức tạp nên quá trình phục hồi của anh sẽ lâu dài.

"Số tiền trên của mọi người giúp đỡ, gia đình sẽ dành để điều trị phục hồi cho anh sau này. Trước đó, mọi viện phí chi trả, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành đã hỗ trợ hoàn toàn", Mai Phương cho biết.