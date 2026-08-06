Tai nạn bất ngờ trong đêm

Bác sĩ Ngô Văn Chiến (25 tuổi, quê Nghệ An) đang điều trị tại Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai sau gần 10 ngày bị tai nạn. Hiện nam bác sĩ đã có thể tự ăn cháo nhưng chặng đường phục hồi chức năng còn dài.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Chiến về nhận công tác tại Khoa Nội - Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (Nghệ An) gần nhà để có thời gian chăm sóc mẹ.

Tuy nhiên, khi con đường khoác áo blouse trắng chỉ vừa bắt đầu, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối 27/7 đã khiến mọi dự định của bác sĩ trẻ phải tạm dừng.

Bác sĩ Chiến trước khi bị tai nạn. Ảnh: GĐCC.

Sau tai nạn, bác sĩ Chiến được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Các bác sĩ tại đây xác định người bệnh bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chấn thương cột sống cổ và cột sống ngực, tràn máu, tràn khí cả hai phổi. Có thời điểm, anh phải thở máy, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết động.

Điều khiến các đồng nghiệp lo lắng nhất là tổn thương cột sống rất nghiêm trọng của bác sĩ Chiến. Anh bị trượt và vỡ hai đốt sống ngực D5-D6, mất hoàn toàn cảm giác và khả năng vận động từ vùng rốn trở xuống. Anh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để bảo tồn chức năng tủy sống song vẫn phải đối mặt với nguy cơ liệt vĩnh viễn hai chi dưới.

Những người làm nghề y như bác sĩ Chiến đều hiểu rằng sau ca mổ sẽ là hành trình phục hồi chức năng, tập vận động và thích nghi với những thay đổi có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Biến cố càng trở nên nặng nề hơn khi gia đình bác sĩ Chiến vốn đã nhiều khó khăn. Bố anh mất từ lâu, còn sức khỏe và tinh thần người mẹ không ổn định nên chưa thể vào viện chăm con.

Những ngày đầu nằm viện của bác sĩ Chiến chủ yếu có em gái Mai Phương (sinh viên năm thứ tư Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) cùng người cậu thay phiên túc trực.

Mai Phương cho biết sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sĩ Chiến đã qua cơn nguy kịch và chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp tục theo dõi. Trong thời gian tới, anh sẽ bước vào giai đoạn phục hồi chức năng, chặng đường được dự báo còn nhiều thử thách.

Bác sĩ Chiến đang bình phục dần dần. Ảnh: BVCC.

Nhớ lại ngày nhận tin anh trai gặp nạn, Mai Phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô vội vã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chờ chiếc xe cấp cứu đưa anh vào viện. Gần 10 ngày qua, nữ sinh gần như ở bên giường bệnh, lặng lẽ chăm sóc anh trai sau ca mổ và dõi theo từng chuyển biến nhỏ.

"Mỗi ngày thấy anh tỉnh táo hơn một chút, có thể đáp lời người thân, cả gia đình lại có thêm hy vọng", nữ sinh chia sẻ.

Bác sĩ Chiến được hỗ trợ 100% chi phí

Với các đồng nghiệp, bác sĩ Chiến là người hiền lành, lễ phép và luôn tận tâm với người bệnh. Từ khi còn là sinh viên thực tập, anh đã gây ấn tượng bởi sự chỉn chu, nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân từ những việc nhỏ nhất. Những cử chỉ ấy không xuất phát từ trách nhiệm bắt buộc mà từ mong muốn trở thành một bác sĩ tốt.

Khi biết tin bác sĩ Chiến gặp nạn, tập thể Bệnh viện Đa khoa Quang Thành đã đến thăm hỏi, động viên và đồng hành cùng anh trong quá trình điều trị.

Theo đại diện bệnh viện, đơn vị sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho bác sĩ Chiến trong thời gian nằm viện, đồng thời phát động chương trình quyên góp với sự hưởng ứng của cán bộ, nhân viên và nhiều nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bệnh viện cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng bác sĩ Chiến trong quá trình phục hồi. Khi sức khỏe ổn định, anh sẽ được bố trí công việc phù hợp để tiếp tục theo đuổi nghề y theo khả năng của mình.

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