Thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy của ông Phạm Thanh Việt là 5 năm kể từ ngày quyết định nêu trên có hiệu lực.

Người tiền nhiệm của bác sĩ Việt ở vị trí này là Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 4/2026.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt sinh tháng 3/1971. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 1997 sau đó học chuyên khoa 1, 2 chuyên ngành ngoại lồng ngực tại ngôi trường này năm 2013.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông làm bác sĩ điều trị Khoa Cấp cứu (1998-2007), sau đó làm Phòng Kế hoạch tổng hợp và trưởng phòng này tới năm 2024.

Từ tháng 3/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8/2025 được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có hai phó giám đốc, gồm bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Bệnh viện Chợ Rẫy có lịch sử hơn 125 năm, là bệnh viện hạng Đặc biệt của Bộ Y tế nằm tại TPHCM, có quy mô 1.200 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận gần 10.000 lượt bệnh nhân. Bệnh viện đảm nhiệm chức năng khám và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp vượt quá khả năng chuyên môn của các bệnh viện tuyến tỉnh.

Đơn vị này được Bộ Y tế phê duyệt thực hiện hơn 3.000 kỹ thuật y khoa, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Phẫu thuật ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư bằng xạ trị định vị…

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay Chính phủ đang dành ưu tiên triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt-Nhật (cơ sở 2) bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, với quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện hiện hữu.