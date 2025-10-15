Do ảnh hưởng của bão số 11, nhiều địa phương tại Thái Nguyên và Bắc Ninh rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Sau khi nước rút, ngành Y tế 2 tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Các đơn vị y tế đồng loạt ra quân phun khử khuẩn, làm sạch môi trường theo phương châm “nước rút đến đâu, khử khuẩn đến đó”, đồng thời triển khai tiêm uốn ván miễn phí cho người dân.

Theo ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, đến nay địa phương chưa ghi nhận ổ dịch nào phát sinh sau lũ, cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng dịch được triển khai đồng bộ.

Thái Nguyên tiêm uốn ván miễn phí cho người dân sau lũ.

Ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun khử khuẩn hơn 1,4 triệu m2 diện tích, cấp phát gần 80.000 viên Aquatab để người dân chủ động khử trùng nước dùng.

Tại các điểm ngập sâu như xã Nam Hòa, nơi xuất hiện nhiều ca ngứa sau lũ, ngành đã tổ chức phun khử khuẩn, cấp thuốc miễn phí và theo dõi sức khỏe người dân.

Bộ Y tế đã hỗ trợ Thái Nguyên 10.000 liều huyết thanh SAT, 10.000 liều vaccine VAT, 2 tấn Cloramin B và 64.000 viên Aquatab. Từ ngày 12/10, ngành Y tế tỉnh triển khai tiêm uốn ván miễn phí cho người dân tại các vùng ngập và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng thời điểm, tại tỉnh Bắc Ninh, Đội Quân y số 3 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, gia đình chính sách. Các tổ quân y cơ động đến từng nhà khám bệnh cho người dân khó khăn trong đi lại.

Theo Đại tá Nguyễn Kiên Cường, Viện trưởng Viện Y học Dự phòng Quân đội, ngoài công tác khám chữa bệnh, lực lượng quân y cũng tích cực xử lý môi trường, nước sạch và rác thải để phòng dịch, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, mắt, da... Đội cũng tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và các điểm đông người nhằm kiểm soát môi trường, ngăn chặn dịch bệnh sau lũ.