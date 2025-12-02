Bổ sung phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp theo từng vị trí

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Lâm Đồng) bày tỏ rất hoan nghênh quy định xếp lương bác sĩ từ bậc 2 và phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với các lĩnh vực đặc thù.

Tuy nhiên, ông đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp theo từng vị trí công tác chứ không chỉ theo chuyên ngành. Lý do là tại tuyến y tế cơ sở và tại các đơn vị hồi sức, chống độc, áp lực công việc, cường độ trực và rủi ro nghề nghiệp rất cao, nhưng nếu không quy định phụ cấp trách nhiệm thì khó đảm bảo giữ chân và tạo động lực nghề nghiệp bền vững.

“Đây là yếu tố quyết định cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế - thách thức lớn nhất hiện nay”, đại biểu lưu ý.

Đại biểu Dương Khắc Mai. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cũng bày tỏ ủng hộ quy định xếp lương từ bậc 2 đối với bác sĩ ngay khi tuyển dụng (khoản 1); phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với các lĩnh vực có tính đặc thù cao như hồi sức cấp cứu, pháp y, tâm thần, giải phẫu bệnh (khoản 2); phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% và tối đa 100% cho đội ngũ trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã và y tế dự phòng (khoản 3).

Theo ông, đây là những chính sách rất phù hợp, tác động trực tiếp đến việc giữ chân nhân lực y tế – yếu tố then chốt quyết định chất lượng hệ thống y tế.

Tuy nhiên, đại biểu nêu thực tiễn cho thấy, nhiều chính sách phụ cấp trước đây tuy được ban hành đúng đắn nhưng việc tổ chức thực hiện còn chậm, thiếu đồng bộ, thậm chí chưa được triển khai do chưa bảo đảm nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Do đó, ông đề nghị khi Chính phủ quy định chi tiết những nội dung được giao theo thẩm quyền cần đồng thời ban hành cơ chế bố trí nguồn chi ổn định, lâu dài trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, không giao toàn bộ trách nhiệm cân đối cho ngân sách địa phương, nhất là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Cần có chính sách đột phá, đặc thù với bác sĩ có trình độ

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) đề nghị nghiên cứu có chính sách đột phá, đặc thù để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sĩ về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bởi thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều trạm y tế xã ở các vùng đặc biệt khó khăn không có bác sĩ cơ hữu hoặc chỉ có một bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều công việc.

“Do cơ chế, chính sách hiện nay chưa đủ mạnh để thu hút, giữ chân bác sĩ có trình độ chuyên môn về làm việc và gắn bó lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, các y bác sĩ ở tuyến cơ sở hạn chế về chuyên môn và thiếu kinh nghiệm thực tế; cán bộ y tế hiện nay còn tình trạng không biết vận hành hoặc không sử dụng thành thạo các thiết bị như máy siêu âm, điện tim… gây lãng phí và không phát huy được tác dụng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”, đại biểu nêu thực tế.

Vì vậy, nữ đại biểu tỉnh Phú Thọ cho rằng trong thời gian tới cần có các chính sách thu hút nhân lực đặc thù theo vùng miền; có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực tại chỗ (là người DTTS), hoặc triển khai các chương trình đào tạo đặc thù theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS khó khăn.

Đồng thời, bà cũng đề nghị thực hiện luân phiên cán bộ tuyến trên hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến xã; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để tư vấn, khám chữa bệnh từ xa.

“Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, toàn diện, liên thông và phù hợp với điều kiện thực tiễn thì mới có thể thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người dân”, đại biểu nói.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) lại cho rằng với các chính sách được nêu tại dự thảo chưa thực sự mang tính đột phá để thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ có trình độ.

Đại biểu nêu thực tế cho thấy tại tuyến y tế cơ sở đang thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ, nhưng các chính sách chúng ta đang áp dụng như đưa bác sĩ trẻ về cơ sở hay biệt phái từ 2 đến 3 năm, chỉ mang tính tạm thời. Tâm lý của bác sĩ khi được điều chuyển theo mô hình ngắn hạn thường không ổn định, khó chuyên tâm gắn bó lâu dài.

“Nếu không có cơ chế mạnh mẽ, bền vững hơn về thu nhập, điều kiện làm việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp thì rất khó để tuyến y tế cơ sở có được đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng như kỳ vọng”, nữ đại biểu cảnh báo.

Từ đó, bà kiến nghị bổ sung 2 giải pháp cụ thể. Thứ nhất, đối với bác sĩ từ khu vực ngoài nhà nước thu hút về công tác tại tuyến y tế cơ sở cần được tính thâm niên và xếp bậc lương tương đương như bác sĩ làm việc trong khu vực nhà nước.

Bác sĩ được xem xét đặc cách tuyển dụng vào viên chức tại các trạm y tế (không phải qua thi tuyển) nếu đã có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề.

Thứ hai, về phụ cấp ưu đãi nghề, đề nghị áp dụng mức 100% cho bác sĩ trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng; đối với các vị trí chuyên môn y tế khác được hưởng tối thiểu 70%.