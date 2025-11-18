Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chiều nay đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường Hải Châu và làm việc với UBND TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập.

“Mô hình đã được thử thách qua mưa bão, sạt lở nghiêm trọng”

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành cơ bản thông suốt sau hơn 4 tháng triển khai; thủ tục hành chính gần dân, sát dân; các cấp chính quyền tổ chức thành công Đại hội Đảng.

“Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được 'test' thử qua mưa bão, ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng và cho thấy hiệu quả trong việc xử lý tình huống khẩn cấp”, ông Quang nói.

Phó Thủ tướng thăm hỏi người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Dù vậy, ông Quang chỉ ra nhiều khó khăn như: hạ tầng miền núi chưa ổn định, có nơi chưa có điện hoặc sóng yếu, một số địa phương thất lạc hồ sơ sau bàn giao, khối lượng hồ sơ tại nhiều phường quá lớn, thiếu cán bộ chuyên môn sâu và một bộ phận cán bộ trẻ, cấp phó còn ngại về cơ sở.

Thành phố dự kiến tiếp tục phân bổ 5% cán bộ từ cấp thành phố xuống cơ sở và yêu cầu các sở tăng cường hỗ trợ xã, phường; đẩy mạnh phân cấp đầu tư với dự án dưới 20 tỷ đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát; đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Đà Nẵng cũng tính toán thuê sóng vệ tinh và trang bị thiết bị đầu cuối cho xã miền núi nhằm bảo đảm chuyển đổi số.

Đà Nẵng đã đảm nhận một khối lượng việc khổng lồ trong thời gian rất ngắn

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Đà Nẵng đã đảm nhận một khối lượng việc khổng lồ trong thời gian rất ngắn, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ cho gần 3.000 cán bộ, tinh giản biên chế đến việc duy trì dịch vụ công thông suốt trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bão lũ.

Kết quả bước đầu thể hiện bản lĩnh và khả năng thích ứng nhanh của hệ thống chính trị địa phương. Người dân không bị "bỏ rơi" trong giai đoạn chuyển tiếp, an sinh xã hội được bảo đảm.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những nút thắt mà Đà Nẵng và nhiều địa phương đang gặp phải khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nổi bật nhất là bài toán nhân sự.

Bà nhấn mạnh nhiệm vụ số 1 là xây dựng lại đội ngũ cán bộ theo chuẩn mới, đặc biệt ở cấp xã, phường, đi kèm luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng bài bản.

Bà Trà cũng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục rà soát, “lọc” lại toàn bộ hệ thống phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong nội bộ. Những nhiệm vụ vượt quá khả năng của cấp xã cần được kiến nghị điều chỉnh; những việc cơ sở có thể làm tốt thì mạnh dạn giao, kèm cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng.

“Phân cấp phải đi với phân bổ nguồn lực, không thể giao việc rất lớn mà không có người, không có phương tiện, không có kinh phí”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Về phía Trung ương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ và các bộ, ngành đang được giao rà soát, hoàn thiện thêm 11 nghị định quan trọng liên quan tổ chức bộ máy, phân loại đơn vị hành chính, chế độ chính sách, tài sản công, quy hoạch… Mục tiêu là đến hết tháng 12 có đủ khung pháp lý để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, yên tâm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với kiến nghị về cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm, đồng thời khuyến khích Đà Nẵng đề xuất các mô hình thí điểm trong chuyển đổi số, quản trị đô thị, quản lý tài sản công.

“Khi đã chọn đi trước, đi nhanh với mô hình mới, Đà Nẵng chịu áp lực nhiều hơn nhưng cũng có cơ hội trở thành hình mẫu về chính quyền gần dân, phục vụ dân tốt hơn, là hình mẫu để nhân rộng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết từ ngày 1/7 đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt, đạt nhiều kết quả trong việc tinh gọn bộ máy, phân bổ biên chế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đà Nẵng đã thành lập 14 cơ quan chuyên môn, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp và bộ máy cấp xã. Thành phố giao tổng biên chế 53.314 chỉ tiêu, hoàn thành sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập; đồng thời triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân sự cục bộ, tăng cường đào tạo và bổ sung nhân lực công nghệ thông tin. Toàn thành phố đã đưa vào vận hành 93 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, triển khai 2.127 dịch vụ công trực tuyến, vận hành tổng đài 1022 hoạt động 24/7. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới vẫn gặp khó khăn do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, nhiều nhiệm vụ phân cấp chưa kèm theo cơ sở dữ liệu; hạ tầng công nghệ thông tin vùng núi còn hạn chế; thiếu cán bộ chuyên môn sâu ở cấp xã. Đà Nẵng kiến nghị sớm hoàn thiện hướng dẫn pháp lý, cơ chế xử lý tài sản - đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và ban hành chính sách tiền lương phù hợp trong bối cảnh vận hành mô hình mới.

