Bộ Ngoại giao Bahrain ra thông cáo cho biết: “Bahrain kịch liệt lên án hành động tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi bằng UAV của Iran rạng sáng 27/6. Động thái này vi phạm trắng trợn chủ quyền và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân cũng như các chuẩn mực và công ước quốc tế cấm nhắm đến các mục tiêu dân sự”.

Một UAV của Iran cất cánh. Ảnh: Iran Press

Theo Bộ Ngoại giao Bahrain, những hành động như vậy cho thấy cách tiếp cận của Iran "dựa trên sự bất ổn an ninh, hỗn loạn và xói mòn sự ổn định trong khu vực". “Căn cứ vào Bản ghi nhớ (MoU) được ký kết ngày 17/6/2026, hành động gây hấn trên của Iran cho thấy sự coi thường cộng đồng quốc tế và những cam kết mà Tehran đã đưa ra”, phía Bahrain nhấn mạnh.

Hiện Iran chưa bình luận về cáo buộc trên của Bahrain.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, những diễn biến phức tạp trên diễn ra trong bối cảnh quân Mỹ vào đêm 26/6 đã mở cuộc tấn công vào nhiều nhà kho chứa tên lửa, UAV cũng như các trạm radar ven biển của Iran để trả đũa việc các lực lượng Tehran gần đây tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely mang cờ Singapore ở eo biển Hormuz.

Để đáp trả, binh chủng hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng 27/6 tuyên bố nhắm bắn nhiều vị trí của quân Mỹ ở Vùng Vịnh.