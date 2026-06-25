Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã thể hiện sự không hài lòng với các đồng minh NATO về quyết định không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

"Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng, dù thực tế thì Mỹ không cần tới sự trợ giúp từ châu Âu. Tuy vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu họ thể hiện thiện chí muốn giúp đỡ. Nhưng họ không làm vậy", ông Trump cho biết.

Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump cũng đánh giá cao lập trường của Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là một trong những người có khả năng bị cuốn vào cuộc xung đột Iran, thậm chí đứng về phía Tehran, bởi như mọi người đều biết, ông ấy không phải là người ủng hộ Israel. Nhưng tôi đã đề nghị ông ấy không can dự và ông ấy đã làm như vậy", ông Trump nói.

Cũng theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định đứng ngoài cuộc xung đột Iran, ngay cả khi họ có thể nhận được lợi ích. "Tất cả bọn họ đều quyết định không can dự, điều này rất đáng chú ý", ông Trump nhận xét.

Iran phản bác tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 24/6 đã lên tiếng phản bác các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio liên quan đến Iran, Lebanon và Palestine.

"Không ai bị đánh lừa bởi những tuyên bố như vậy. Khu vực Trung Đông sẽ không thể đạt được hòa bình lâu dài nếu Mỹ vẫn tiếp tục can thiệp, đặc biệt là khi Israel vẫn đang là một trong những trở ngại chính đối với các nỗ lực hướng tới hòa bình", ông Baghaei cho biết.

Bình luận của quan chức ngoại giao Iran được đưa ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới UAE. Trong chuyến công du, ông Rubio cho rằng các vấn đề liên quan đến Lebanon và Israel cần được xem xét tách biệt khỏi các cuộc đàm phán rộng hơn với Iran.