Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Fox, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ca ngợi sự hỗ trợ “khổng lồ” của châu Âu dành cho các nỗ lực của Mỹ và Israel trong cuộc xung đột với Iran. Ông Rutte tuyên bố chỉ riêng Italia đã thực hiện tới 500 trong tổng số 4.000 - 5.000 chuyến bay quân sự từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran của Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Italia ngày 25/6 cho biết vai trò của quân đội nước này chỉ giới hạn ở “các hoạt động kỹ thuật và hậu cần, phi quân sự”, do đó hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Italia và các điều kiện được quốc hội nước này phê duyệt về việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.

“Thật đáng ngạc nhiên khi Tổng thư ký NATO, người không liên quan gì đến chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội, lại truyền tải một thông điệp hoàn toàn sai lệch bằng cách nhầm lẫn các loại chuyến bay được cho phép”, Bộ Quốc phòng Italia nhấn mạnh.

Lời đính chính công khai của Rome được đưa ra giữa lúc có nhiều ý kiến cho rằng cuộc phỏng vấn của Tổng thư ký NATO với hãng tin Fox dường như nhằm ngăn chặn những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước thành viên của liên minh quân sự ở châu Âu.

Trong cuộc gặp với ông Rutte tại Nhà Trắng hôm 24/6, ông Trump đã liệt kê Italia nằm trong số các quốc gia khiến người đứng đầu Mỹ "thất vọng vì thiếu sự trung thành”. Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng từng bày tỏ sự không hài lòng khi các nước đồng minh ở châu Âu không tham gia chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ.

Trong khi đó, ông Rutte khẳng định “sự miễn cưỡng của châu Âu trong việc tuân theo sự dẫn dắt của Mỹ” chỉ xuất hiện trong một vài "trường hợp cá biệt".