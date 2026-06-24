Theo CNN, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 24/6 tuyên bố rằng Iran sẵn sàng thúc đẩy các thỏa thuận an ninh với cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt là các quốc gia Vùng Vịnh.

"Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận an ninh với các nước Hồi giáo, đặc biệt là các nước ở khu vực Vịnh Ba Tư, qua đó tạo ra nền tảng hợp tác kinh tế bền vững. Cuộc xung đột mới đây giữa Mỹ và Iran không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự đơn thuần, mà còn là một nỗ lực có tổ chức nhằm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực", ông Ghalibaf cho biết.

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến công du tại khu vực Vùng Vịnh nhằm vận động sự ủng hộ đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

"Chuyến đi của ông Rubio tập trung vào 3 quốc gia được cho là có thể bày tỏ nhiều hoài nghi nhất đối với thỏa thuận này, bao gồm UAE, Bahrain và Kuwait", nguồn tin của CNN cho biết.

IAEA thông báo nối lại thanh sát hạt nhân tại Iran

Theo WANA, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 24/6 đã thông báo về kế hoạch nối lại việc thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Tôi hiểu những tuyên bố mang tính chính trị là một phần của thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng là đã có một bản ghi nhớ được ký kết bởi nguyên thủ của hai nước. Văn kiện này quy định rõ rằng các hoạt động liên quan đến vật liệu và cơ sở hạt nhân sẽ nằm dưới sự giám sát của IAEA", ông Grossi cho biết.

Theo lãnh đạo IAEA, các thanh sát viên của cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Tehran theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ông không nêu thời điểm cụ thể cho các chuyến thanh sát.

Thông báo của IAEA có phần trái ngược với lập trường của Tehran, khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ngày 23/6 khẳng định không tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này trong thời gian tới.

Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán kỹ thuật trong tuần tới

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 24/6 tiết lộ rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong tuần tới. Tuy nhiên, địa điểm đàm phán cụ thể chưa được tiết lộ.

"Tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran chỉ tạm thời bị gián đoạn, không phải bị đình chỉ", phía Pakistan cho biết.