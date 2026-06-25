Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 24/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ chỉ cân nhắc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận những hạ tầng và vật liệu hạt nhân của nước này “từng bị Mỹ và Israel ném bom” trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Washington.

Các máy ly tâm uranium của Iran. Ảnh: MEHR

“Tại Thụy Sĩ, phái đoàn Iran không có cuộc gặp nào với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi dù ông ấy đã đề nghị và cũng không có kế hoạch nào cho phép các nhân viên IAEA tiếp cận những cơ sở và vật liệu hạt nhân từng bị không kích. Những vấn đề trên chỉ được xem xét và giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng và là kết quả của hành động thực tế từ Mỹ trong việc chấm dứt các lệnh trừng phạt… Washington không thể thúc đẩy chính sách ‘kích động và kiểm soát’ bằng việc thổi phồng thông tin cho truyền thông”, ông Gharibabadi viết.

Theo Al Jazeera, tuyên bố trên của Thứ trưởng Ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Iran gần đây đã có những tuyên bố trái ngược về vấn đề thanh tra các cơ sở và vật liệu hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Cụ thể, ông Trump hôm 23/6 một mực khẳng định Tehran đã hoàn toàn nhất trí cho phép “thanh tra hạt nhân ở mức cao nhất vô thời hạn”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei lại nhấn mạnh Tehran không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào về vấn đề thanh tra hạt nhân.