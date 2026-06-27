Trong tuyên bố đưa ra sáng 27/6 trên mạng Telegram, kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc chính quyền Mỹ đã “dối trá” khi một lần nữa xé bỏ các cam kết và không kích vùng duyên hải xung quanh eo biển Hormuz của quốc gia Hồi giáo.

Ảnh: MEHR News

“Để đáp trả sự gây hấn trên, binh chủng hải quân của IRGC đã tấn công nhiều vị trí của quân đội Mỹ ở Vùng Vịnh… Dựa trên Điều 5 của Bản ghi nhớ Islamabad, việc kiểm soát hàng hải ở eo biển Hormuz sẽ thuộc về Iran. Tuy nhiên, bằng cách kích động nhiều bên khác, Mỹ đã tìm cách vi phạm cam kết trên. Trong trường hợp các hành động gây hấn tiếp tục lặp lại, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn”, kênh Sepah cho hay.

Tuy nhiên, kênh truyền thông của IRGC không nêu rõ các lực lượng Iran đã tấn công vào những hạ tầng nào của quân Mỹ ở Vùng Vịnh.

Đêm 26/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các máy bay quân sự của nước này đã tập kích nhiều nhà kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cũng như các trạm radar ven biển của Tehran để trả đũa việc Iran tấn công bằng UAV vào tàu thương mại mang cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz hôm 25/6.

Video: Mỹ không kích các mục tiêu ven biển của Iran. Nguồn: CENTCOM