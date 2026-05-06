Theo ghi nhận của VietNamNet, dọc bãi biển Hải Tiến (đoạn từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn) xuất hiện nhiều rễ cây, thân tre, luồng nhọn hoắt nằm ngổn ngang như “bãi chông”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Chị Lê Thị Sơn – một du khách – cho biết bờ biển Hải Tiến dài, thoải và có cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, dọc bãi lại khá nhếch nhác, nhiều rác thải, rễ cây, thân tre, nứa… lộ thiên trên mặt cát, gây nguy hiểm.

“Bãi cát trông như ‘bẫy chông’. Những thân tre, luồng, rễ cây ẩn dưới lớp cát, nhiều đoạn lộ ra nhọn hoắt rất đáng sợ. Ban ngày còn có thể nhìn thấy để tránh, nhưng ban đêm du khách đi dạo, đặc biệt là trẻ nhỏ nô đùa trên cát, thì nguy cơ tai nạn rất cao. Nhất là khi thủy triều lên, toàn bộ ‘bãi chông’ chìm trong nước, người tắm biển có thể bị thương bất cứ lúc nào”, chị Sơn chia sẻ.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến cho biết, địa phương đã nắm được sự việc. Nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025 kèm mưa lớn, sóng biển dâng cao, cuốn theo lượng rác lớn từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ. Nhiều lớp rác như nhựa, chai lọ, xốp, củi mục phủ kín mặt cát, xen lẫn hàng trăm thân cây gãy đổ, bèo rác và lưới đánh cá.

Theo lãnh đạo địa phương, do khối lượng rác quá lớn, chính quyền và các đoàn thể đã liên tục tổ chức dọn dẹp, đặc biệt trước mùa du lịch. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới cát, khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Thời gian tới, địa phương sẽ phải sử dụng phương tiện cơ giới để đào, kéo toàn bộ số gốc cây này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

