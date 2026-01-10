Thu Trang trong "Ai thương ai mến". Ảnh: NSX

Đầu tư hàng chục tỷ làm phim, thu về chưa đầy 1 tỷ

Dịp Tết 2025, Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn đã có cuộc đua sát nút với Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành và cán mốc doanh thu ấn tượng 211 tỷ đồng. Chiến thắng này tạo đà để Thu Trang thực hiện bộ phim tiếp theo - Ai thương ai mến ra rạp dịp Tết dương lịch 2026.

Tuy nhiên, số phận của bộ phim thứ 2 do Thu Trang đạo diễn hoàn toàn trái ngược với tác phẩm đầu tay. Ai thương ai mến chật vật ngoài phòng vé và gần như không thể đương đầu với bom tấn Avatar 3 và bộ phim Việt khác ra cùng thời điểm là Thiên đường máu.

Tính tới 15h ngày 9/1, phim Ai thương ai mến mới đạt 22 tỷ đồng. Theo nguồn tin của VietNamNet, chi phí sản xuất của Ai thương ai mến vào khoảng 35 tỷ đồng. Như vậy phim phải thu ít nhất 75-80 tỷ mới hoà vốn, sau khi chia lợi nhuận cho các rạp. Việc phim đảo chiều doanh thu trong những ngày tới là rất khó.

Tương tự với Thu Trang là trường hợp của Hoàng Nam. Hồi tháng 2/2025, Đèn âm hồn - phim đầu tay do YouTuber này đạo diễn đã thu 106 tỷ đồng, được coi là hiện tượng mới của phòng vé Việt. Sau đó không lâu, Hoàng Nam thông báo thực hiện hàng loạt dự án tiếp theo và ngay tháng 12 cùng năm tiếp tục cho ra rạp phim Thế hệ kỳ tích.

Song lần này bộ phim đã không thể làm nên "kỳ tích" phòng vé như Đèn âm hồn khi chỉ thu về 853 triệu đồng, lọt top doanh thu phim Việt thấp nhất lịch sử, trong khi chi phí sản xuất được ê-kíp tiết lộ là lên tới 26 tỷ đồng. Đáng nói, chỉ sau ngày công chiếu đầu tiên, Hoàng Nam đã thừa nhận bộ phim thất bại.

Trong khi đó, không ít bộ phim dù không được quá kỳ vọng khi ra rạp như Truy tìm Long Diên Hương, Thiên đường máu lại lập kỳ tích doanh thu ngay khi công chiếu hay duy trì sức nóng nhiều tuần. Truy tìm Long Diên Hương thu 206 tỷ đồng khi rời rạp, Thiên đường máu thu hơn 70 tỷ sau 1 tuần công chiếu nhờ đề tài mới lạ và nội dung hấp dẫn.

"Thiên đường máu" thu hút khán giả vì đề tài mới lạ và thời sự. Ảnh: NSX

Phim chất lượng dưới trung bình nắm chắc phần thua

Từ thực trạng doanh thu của các phim ra rạp gần đây có thể thấy thị hiếu khán giả ngày càng khó nắm bắt. Tên tuổi của đạo diễn và dàn diễn viên chỉ là một yếu tố thu hút sự quan tâm của khán giả, còn nội dung phim và tính thời điểm vẫn là yếu tố quyết định.

Nhà báo Ngọc Nick M nhận định với VietNamNet thị trường rạp phim Việt hiện nay, tính thời điểm là vô cùng quan trọng. ''Việc Hoàng Nam và Thu Trang thất bại ở phim thứ 2 trong năm có nhiều lý do nhưng yếu tố chính là thời điểm cuối năm, nếu phim không có gì nổi bật kiểu bom tấn như Avatar hay gây tò mò về chủ đề như Thiên đường máu rất khó kéo khán giả ra rạp trong bối cảnh chạy KPI cuối năm và lo mua sắm Tết.

Thêm nữa, khán giả Việt Nam giờ rất “tinh”. Nếu phim chất lượng chỉ cần trên trung bình xem không bị khó chịu, có tạo tranh cãi 'thích - không thích' chỉ cần đẩy truyền thông lên chút là phim dễ thắng nếu đi theo đúng chiến lược.

Tuy nhiên nếu phim chất lượng dưới trung bình (dở, không có yếu tố gì để bàn cãi khi 100% xem đồng lòng thấy là dở) có đẩy truyền thông đến mấy cũng vẫn thất bại".

Nhà báo Nick M phân tích thêm với VietNamNet: "Mưa đỏ, Truy tìm Long Diên Hương và Thiên đường máu ăn khách bởi trước hết cả 3 phim đều là những tác phẩm tiên phong về thể loại mới. Khi có sự khác biệt chắc chắn gây tò mò và khi phim không cần phải đạt tới 9-10 mà chỉ cần 6-7 thôi nhưng có yếu tố “lạ” và xem không bị khó chịu dễ kích số doanh thu lên".

Theo các chuyên gia phòng vé, thời điểm này những bộ phim lỡ cỡ, làng nhàng, câu chuyện lửng lơ khả năng doanh thu thấp dù được đầu tư sản xuất kỹ lưỡng đi chăng nữa.

Hoàng Nam thất bại với bộ phim thứ 2 đạo diễn, tuyên bố trở lại làm YouTuber. Ảnh: FBNV

Thị hiếu của khán giả đã thay đổi

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt phân tích về thất bại phòng vé của Thu Trang và Hoàng Nam với VietNamNet: "Dấu ấn của các đạo diễn ở phim đầu tay là lợi thế lớn nên thành công của Thu Trang hay Hoàng Nam tiếp thêm sự tự tin, hào hứng lớn cho các đạo diễn.

Tuy nhiên mặt trái vô hình chung tạo nên cho họ sự tự tin vượt mức bình thường nên hơi vội khi hiện thực hoá các dự án gần nhất sau thành công của phim đầu tay. Ở đây là sự thất bại về doanh thu của phim Thế hệ kỳ tích (Hoàng Nam) và Ai thương ai mến (Thu Trang).

2 phim của 2 đạo diễn ra mắt từ thành công của phim đầu tiên tới thất bại của phim thứ 2 chỉ sau 1 năm. Với Hoàng Nam, phim đầu tiên dù có nhiều lỗi nhưng may mắn có doanh thu tốt nhưng với Thế hệ kỳ tích phim không được chuẩn bị kỹ lưỡng ở các khâu nên thất bại dễ lý giải".

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định năm 2025, thị hiếu khán giả mạnh hơn nhiều khi các phim thành công về doanh thu đều là phim khai phá đề tài mới mẻ và độc đáo như Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Đây cũng là lần đầu tiên phim chiến tranh đứng top 1 về doanh thu với 714 tỷ đồng dành cho Mưa đỏ.

Cảnh trong phim "Truy tìm Long Diên Hương". Ảnh: NSX

''Khán giả không còn thích phim nhẹ nhàng lãng đãng nữa. Do vậy tôi dù đánh giá cao Ai thương ai mến có chất lượng làm nghề cao hơn Nụ hôn bạc tỷ nhưng câu chuyện lại không mới và cách kể đó, nhân vật kiểu đó khán giả đã thấy rất nhiều, kể cả trên truyền hình.

Phim không có nét độc đáo gây ấn tượng mạnh với khán giả nên họ thờ ơ. Nói cách khác, Ai thương ai mến dù được làm tỉ mỉ nhưng không còn phù hợp với thị hiếu của khán giả ở thời điểm này" - nhà phê bình Nguyễn Phong Việt trải lòng.

Anh cũng cho rằng ngoài kịch bản phải hay, nhà sản xuất và đạo diễn phải biết thị hiếu của khán giả mỗi thời điểm, mỗi năm có sự thay đổi nhanh và nếu không theo kịp biến động về thị hiếu và gu khán giả khả năng sẽ thất bại về doanh thu.

Theo nguồn tin của VietNamNet, hiện tại có khoảng hơn 80 dự án phim Việt dự kiến ra mắt trong năm 2026. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đua khốc liệt để trụ lại phòng vé. Phim hay chắc chắn có khán giả nhưng chỉ những bộ phim đánh trúng thị hiếu người xem, ra rạp đúng thời điểm mới nắm chắc phần thắng, còn không ai có thể nói trước được điều gì.

