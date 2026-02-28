Rằm tháng Giêng âm lịch hay tết Nguyên tiêu là một ngày lễ quan trọng theo quan niệm của người Việt. Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 (dương lịch).

Sau khi bày biện mâm lễ, gia chủ nên đọc văn khấn Rằm tháng Giêng để dâng lên trời Phật, tổ tiên và mong cầu năm mới no ấm, bình an.

Dưới đây là văn khấn Rằm tháng Giêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hoá Thông tin, gia chủ có thể tham khảo:

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội họ nội, họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

(Khấn xong, vái 3 vái).

Văn khấn Rằm tháng Giêng năm 2026 là một phần rất quan trọng trong nghi thức cúng Rằm tháng Giêng truyền thống. Ảnh minh họa

(Tổng hợp)