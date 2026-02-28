Tuy nhiên, tương tự các dịp lễ Tết khác, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Chuyên gia cho rằng, gia chủ có thể cúng vào đúng ngày Rằm tháng Giêng mà không cần quá khắt khe trong việc chọn giờ đẹp nếu điều kiện không cho phép.

Năm nay, ngày chính lễ Rằm tháng Giêng rơi vào giữa tuần, nhiều gia đình có thể do bận công việc sẽ cúng vào ngày 12 hoặc 13 âm lịch.

Theo chuyên gia, nếu cúng Rằm tháng Giêng vào ngày 14/1, gia chủ có thể chọn khung giờ Thìn (7h-9h); giờ Mùi (13h-15h) và giờ Dậu (17h-19h).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, có 3 khung giờ tốt để cúng Rằm tháng Giêng trong ngày 15/1 âm lịch gồm giờ Mão (5h-7h); giờ Tỵ (9h-11h) và giờ Thân (15h-17h).

Rằm tháng Giêng năm 2026 (tức 15/1/2026 âm lịch) rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 dương lịch.

Cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 ngày, giờ nào đẹp?

Mâm cúng Rằm tháng Giêng năm 2026

Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho hay, khác với Tết Nguyên đán - thường có mâm cao cỗ đầy, lễ vật cúng Rằm tháng Giêng nên ưu tiên sự thanh tịnh.

Tuy nhiên, tùy điều kiện và mong cầu của từng nhà mà gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng hay lễ vật khác nhau, miễn sao thể hiện được sự thành tâm.

Chuyên gia Phạm Đình Hải gợi ý, lễ vật cúng Rằm tháng Giêng nên trưng bày nhiều hoa quả tươi, bánh ngọt và chè xôi.

Đặc biệt, gia chủ nên thắp thêm đèn, nến để tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ (tục thắp đèn Nguyên tiêu).

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội) cho biết, mâm cúng Rằm tháng Giêng đúng theo truyền thống gồm: mâm cỗ chay cúng trời Phật và mâm cỗ mặn cúng gia tiên.

Mâm cỗ chay cúng trời Phật gồm: hoa quả, chè xôi, các món đậu, bánh trôi nước… Điểm đặc biệt trên mâm cỗ chay là sự hiện diện của bánh trôi nước. Ý nghĩa của việc ăn bánh trôi ngày tết Nguyên tiêu là mong muốn mọi việc hanh thông, trôi chảy.

Mâm lễ mặn cúng gia tiên thường được chuẩn bị tùy theo vùng miền và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Miền Bắc có chân giò hầm măng khô, canh bóng thả, nem rán thì miền Trung cúng thịt lợn, giá chua, giò chả…

Trong khi đó, người dân miền Nam lại cúng Rằm tháng Giêng với canh khổ qua, thịt kho tàu, gỏi tôm thịt…

Ngoài thành tâm sắm sửa lễ vật, gia chủ cần giữ không gian thờ tự trang nghiêm, sạch sẽ.

Trong thời gian hành lễ, các thành viên trong gia đình cần giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, tránh tranh cãi hoặc nói năng bừa bãi để giữ sự thanh tịnh.