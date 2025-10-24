Kết quả biểu quyết có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03% tổng số đại biểu); trong đó, có 422 đại biểu tán thành (bằng 89,03% tổng số đại biểu).

Hồi tháng 9, ông Trần Văn Thức (56 tuổi), Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc "giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức, quê tại Thanh Hóa, là phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử, có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục.

Ông từng là giảng viên trường Đại học Vinh (Nghệ An), sau đó chuyển về giữ chức Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Tháng 12/2020, ông làm Giám đốc Sở GD-ĐT. Từ giữa tháng 3/3025, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.