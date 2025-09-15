Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng hôm nay đã có thông cáo việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Trần Văn Thức.

Theo đó, ngày 13/9, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Trần Văn Thức. Ảnh: Quốc hội

Ông Trần Văn Thức (56 tuổi), Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thức, quê tại Thanh Hóa, là phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử, có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục.

Ông từng là giảng viên trường Đại học Vinh (Nghệ An), sau đó chuyển về giữ chức Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Thể thao và du lịch Thanh Hóa. Tháng 12/2020 ông làm Giám đốc Sở GD-ĐT. Từ giữa tháng 3, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.