Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.

Khoảng 9h ngày 29/11, một xe công nông chở keo đang đậu trên dốc thì nhóm trẻ trong làng, trong đó có cả con chủ xe, hiếu động leo lên đùa nghịch. Chiếc xe sau đó nghi bị mất phanh, bất ngờ trượt xuống dốc, khiến các em ngã văng ra ngoài và phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, 13 học sinh được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị; hiện sức khỏe các em đã ổn định.

Các nạn nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: N.X

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi – nơi tiếp nhận 13 học sinh, đơn vị đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động nhiều khoa chuyên môn để phân loại và xử lý chấn thương. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở tay chân, thân mình, đầu, mặt; trong đó một trường hợp bị chấn thương sọ não.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả 13 học sinh đều đã qua cơn nguy kịch. Một em được gia đình xin chuyển tuyến, số còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.