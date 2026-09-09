Ngày 9/9, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Vũ Đình Trọng mức án tử hình và Đỗ Văn Ninh (cùng SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù, cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1988, trú tỉnh Đắk Lắk) nhận 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VL

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2025, Vũ Đình Trọng sang Campuchia mua gần 6,6kg ma túy các loại với giá khoảng 935 triệu đồng từ một người tên Jhon.

Sau đó, Trọng mang số ma túy này về nhà ở phường Thành Nhất (Đắk Lắk) rồi chia nhỏ, cất giấu nhiều nơi để sử dụng và bán kiếm lời thì bị công an bắt giữ.

Quá trình khám xét, ngoài việc thu giữ số lượng lớn ma túy, cơ quan chức năng còn thu giữ của Trọng 2 khẩu súng, đạn (trong đó có 1 khẩu súng quân dụng và 1 khẩu súng ngắn công cụ hỗ trợ) .

Súng thu giữ được tại nhà Trọng. Ảnh: CACC

Trong số các khách hàng của Trọng, Đỗ Văn Ninh sau khi mua ma túy đã tiếp tục đem bán lại cho người khác. Đến tháng 12/2025, Ninh bị bắt quả tang khi đang mua bán ma túy.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý của nhà nước và làm gia tăng tệ nạn xã hội. Đáng chú ý, Trọng và Ninh đều là những đối tượng có nhân thân xấu, liên tục tái phạm.

Trong đó Vũ Đình Trọng có 4 tiền án về các tội Cướp tài sản (2001), Cố ý gây thương tích (2004), Trộm cắp tài sản (2007) và Mua bán trái phép chất ma túy (2012, chấp hành xong phạt tù tháng 11/2019).

Còn Đỗ Văn Ninh có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt vào tháng 3/2025 nhưng tái phạm ngay sau đó.