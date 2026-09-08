Sáng 8/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Vĩnh Trạch phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Huỳnh Văn Hạnh (SN 2000, cư trú phường Thới Sơn), Võ Văn Thuận (SN 1991, cư trú xã Vĩnh Trạch) và Bùi Văn Phước (SN 2002, cư trú xã Phú Hòa) để điều tra về các hành vi buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Vĩnh Trạch phát hiện một căn nhà tại ấp Vĩnh Lợi do Võ Văn Thuận thuê có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy.

Súng, đạn cùng ma túy bị công an thu giữ - Ảnh: CACC

Khoảng 0h20 ngày 2/9, tổ công tác kiểm tra căn nhà, phát hiện Bùi Văn Phước đang ở bên trong. Công an thu giữ nhiều bọc nilon chứa hơn 5,2g ma túy cùng các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, công an xác định số ma túy trên do Võ Văn Thuận mua của Huỳnh Văn Hạnh để cùng sử dụng và bán lại cho người khác.

Khoảng 0h15 ngày 4/9, Hạnh cùng một tài xế vừa xuống ô tô, ghé quán cà phê ven đường tại phường Long Xuyên thì bị các tổ công tác Công an xã Vĩnh Trạch bất ngờ bắt giữ.

Kiểm tra ô tô Hạnh sử dụng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hơn 264g ma túy, một khẩu súng ngắn, 12 viên đạn cùng nhiều đồ vật liên quan.

Võ Văn Thuận sau đó cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Đối tượng Huỳnh Văn Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an xác định Huỳnh Văn Hạnh là đối tượng nguy hiểm, chuyên mua bán ma túy và mang theo súng, đạn nhằm sẵn sàng chống trả khi xảy ra sự cố.

Toàn bộ người, phương tiện và tang vật được Công an xã Vĩnh Trạch bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Cơ quan chức năng đang mở rộng xác minh nguồn gốc số ma túy, khẩu súng, đạn và vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.