XEM CLIP: Công an đào xới khoảng 2.000m² đất tại nơi ở của Vũ Đình Trọng để tìm ma túy. (Nguồn: Văn Diện)

Ngày 12/12, trong đợt ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh, thẩm lậu ma túy từ Campuchia về nhiều địa phương như TPHCM, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa… để tiêu thụ

Đến ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án bí số 1225M do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm Trưởng ban để đấu tranh triệt phá đường dây.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, được phân công làm Phó Ban chuyên án, trực tiếp chỉ huy phá án.

Nhận thấy thời cơ chín muồi, từ ngày 17–20/12, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ hơn 9kg ma túy; trong đó 10 đối tượng bị tạm giữ hình sự, số còn lại tiếp tục xác minh.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng trả lời báo chí tại buổi họp báo sáng 24/12. Ảnh: Hải Dương

Theo Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, quá trình phá án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng buôn bán ma túy manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống đối và sử dụng vũ khí nguy hiểm; khi bị bắt giữ, nhiều đối tượng không hợp tác, gây cản trở công tác điều tra.

Phó Ban chuyên án cho biết, trong số các đối tượng bị bắt, Vũ Đình Trọng (SN 1981, trú tại số 224 đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) là người gây nhiều khó khăn nhất. Sau khi bị bắt, Trọng liên tục quanh co, không hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải đào xới khoảng 2.000m² đất tại nơi ở của đối tượng để truy tìm tang vật.

Ngoài ra, trong quá trình vây bắt đối tượng Lê Chí Bình (SN 1983, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), một cán bộ trinh sát của Ban chuyên án đã bị đối tượng chống trả, gây thương tích ở tay.

Công an huy động chó nghiệp vụ truy tìm ma túy trong nhà Vũ Đình Trọng. Ảnh: CACC

Ngoài tính chất manh động, liều lĩnh, các đối tượng trong đường dây còn hoạt động rất tinh vi, thường tổ chức giao dịch ma túy tại các khu rừng rậm, hoang vắng gần khu vực cửa khẩu Đắk Peur, giáp biên giới Việt Nam – Campuchia.

‘Khi bị vây bắt, một số đối tượng chống đối, không hợp tác, buộc đơn vị phải phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, huy động chó nghiệp vụ và 2 máy xúc để đào xới, tìm kiếm tang vật’, Thượng tá Hùng cho hay.

Ma túy được ngụy trang trong gói trà bị thu giữ tại nhà đối tượng Lê Chí Bình. Ảnh: CACC

Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong vụ án ma túy vừa bị triệt phá, nhiều đối tượng trong đường dây từng có tiền án, tiền sự, trong đó không ít trường hợp liên quan trực tiếp đến tội phạm ma túy.

Cụ thể, Vũ Đình Trọng (SN 1981, trú tại số 224 đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy. Lê Chí Bình (SN 1983, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy. Nguyễn Phi Thanh (SN 1985, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy.

Lâm Anh Vĩ (SN 1996, trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) từng có tiền án về tội “Giết người” vào năm 2013. Nguyễn Bảo Khánh (SN 1990, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” vào năm 2009.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

“Công an tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, với phương châm không chỉ bắt ‘khúc giữa’ mà truy xét đến cùng, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức này”, Đại tá Võ Duy Tuấn nhấn mạnh.