Sáng 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về vụ triệt phá đường dây phạm tội ma túy với số lượng đặc biệt lớn tại tỉnh này. Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì để thông tin về vụ việc.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc. Ảnh: Hải Dương

Theo đó, qua thời gian nắm tình hình, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh, thẩm lậu ma túy từ Campuchia về TPHCM, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Khánh Hòa để tiêu thụ. Ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án bí số 1225M để đấu tranh, triệt xóa.

Ban chuyên án xác định đường dây này có hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh; sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa sau mỗi lần liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng chính trong đường dây là Nguyễn Thanh Bảo (SN 1986) và Lâm Anh Vỹ (SN 1996) cùng trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Súng thu giữ được tại nhà đối tượng Vũ Đình Trọng. Ảnh: CACC

Bảo và Vỹ đã móc nối, liên lạc mua ma túy của các đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội Signal "Le Phi Long", giao dịch chuyển khoản qua tài khoản đứng tên “Nguyễn Ngọc Hùng” và nhận ma túy tại khu vực gần cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Lâm Đồng, sau đó mang về bán tại các tỉnh, thành.

Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác khống chế, bắt giữ Lê Chí Bình (SN 1983, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cùng một số đối tượng có liên quan. Quá trình bắt giữ, Lê Chí Bình có hành vi liều lĩnh chống trả và cắn vào tay gây thương tích cho cán bộ trinh sát.

Khám xét nơi ở của Bình, công an phát hiện số lượng lớn ma túy được chia nhỏ, ngụy trang thành các gói trà thảo mộc cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà như tủ giày dép, nhà vệ sinh, trong phòng ngủ... Tổng khối lượng thu giữ hơn 2,15kg ma túy đá, 10gram heroin, 5 viên MDMA.

Một số tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), sau khi xác định Đỗ Văn Ninh (SN 1981) và Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1988) vừa mua ma túy của Vũ Đình Trọng (SN 1981, cùng trú tại phường Thành Nhất), lực lượng công an đã đón lõng, bắt quả tang Ninh và Thịnh, thu giữ 46,8881gram Methamphetamine và 10 viên hồng phiến có khối lượng 0,9923gram, đồng thời khống chế, bắt giữ Vũ Đình Trọng.

Quá trình đấu tranh, Trọng khai báo quanh co, không hợp tác. Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng PK02 sử dụng 4 chó nghiệp vụ và 2 máy xúc đào xới toàn bộ khuôn viên nơi ở của Trọng trên diện tích 2.000m².

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện ma túy được cất giấu trên trần nhà và chôn sâu tại nhiều vị trí trong vườn. Tổng khối lượng thu giữ gồm 3,5kg Ketamine, 2,5kg Methamphetamine, 59 viên MDMA, 11.110 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, đạn và nhiều tài sản, tang vật có liên quan.

Tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Bảo (SN 1986) và Lâm Anh Vỹ (SN 1996, cùng trú tại xã Thuận An), thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại gồm thuốc lắc, Ketamine và Methamphetamine.

Tại phường Thuận Giao (TPHCM), tổ công tác bắt giữ, khám xét khẩn cấp Đoàn Minh Dương (SN 1999, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TPHCM).