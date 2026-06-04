Các thông điệp đến từ những đối tác có quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tổ chức đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động.

Nhiều tổ chức công đoàn và đối tác quốc tế gửi thông điệp chúc mừng, bày tỏ sự tin tưởng vào bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Hải.

Trong điện mừng gửi Đại hội, Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội, khẳng định tình cảm đồng chí, anh em gắn bó giữa giai cấp công nhân và người lao động hai nước Lào - Việt Nam.

LFTU nhấn mạnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết đoàn viên, người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ chức này cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai tổ chức công đoàn tiếp tục được vun đắp, "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Việt Nam đạt được trong thời gian qua, từ xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động; phát triển tổ chức công đoàn cơ sở; thương lượng tập thể; hỗ trợ pháp lý và hòa giải tranh chấp đến thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo, bảo vệ lao động nữ và chăm lo đời sống người lao động.

Theo ACFTU, những nỗ lực đó đã góp phần bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổ chức này cũng khẳng định tình hữu nghị giữa công đoàn và công nhân hai nước ngày càng bền chặt, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR) cho rằng quan hệ hữu nghị giữa công đoàn hai nước đã được thử thách qua thời gian và ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động về chính trị, kinh tế và xã hội.

FNPR nhấn mạnh nhân dân hai nước cùng chia sẻ di sản vẻ vang trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và hợp tác hòa bình.

Tổ chức này tin tưởng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ có những phiên thảo luận hiệu quả, đưa ra các quyết định quan trọng vì lợi ích của người lao động và gia đình họ, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.

Đại hội Công đoàn toàn Ấn Độ (AITUC) gửi tới Đại hội lời chào đoàn kết chiến đấu của hơn 14 triệu đoàn viên. AITUC khẳng định phong trào công đoàn và giai cấp công nhân Ấn Độ luôn có mối quan hệ đồng chí sâu sắc với người lao động và nhân dân Việt Nam, được hun đúc qua các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xâm lược, bóc lột và áp bức.

AITUC cho rằng cuộc đấu tranh kiên cường cùng những hy sinh to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc luôn là nguồn cảm hứng đối với phong trào công nhân và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Tổ chức này đánh giá cao những thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền người lao động, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, thúc đẩy bình đẳng giới và đóng góp vào sự phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Thông điệp từ bạn bè quốc tế thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải.

Trong thông điệp gửi tới Đại hội, Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO) nhấn mạnh rằng các tổ chức công đoàn trên toàn thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng phức tạp, từ các mối đe dọa đối với hòa bình, dân chủ đến những vi phạm quyền con người và quyền lao động.

Theo JTUC-RENGO, trong bối cảnh đó, đoàn kết toàn cầu và các mối quan hệ đối tác bền chặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổ chức này khẳng định Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào công đoàn, đồng thời là cơ hội để tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường thống nhất và mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho đoàn viên, người lao động Việt Nam.

Bên cạnh các tổ chức công đoàn quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho biết rất khích lệ trước những thành tựu và tiến bộ mà Công đoàn Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như đóng góp tích cực vào thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng cho mọi người.

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) và Công đoàn Kim khí Đức (IG Metall) gửi tới các đại biểu Đại hội thông điệp đoàn kết mạnh mẽ, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác bền chặt với Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, cùng xây dựng phong trào công nhân ngày càng vững mạnh.

Trong khi đó, Tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) - cơ quan viện trợ hải ngoại của Hội đồng Công đoàn Úc (ACTU) - gửi lời chào nồng ấm từ những người lao động Australia tới Đại hội.

APHEDA nhắc lại truyền thống đoàn kết lâu dài giữa các tổ chức công đoàn Australia với Việt Nam từ trước năm 1975 và quá trình hợp tác bền bỉ trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức này cho biết đã học hỏi được nhiều từ quá trình hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và luôn trân trọng mối quan hệ đối tác, hữu nghị giữa hai bên.

Trong thông điệp gửi Đại hội, APHEDA khẳng định được truyền cảm hứng từ sức mạnh và lòng dũng cảm của phong trào công đoàn Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền của người lao động, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành vì một thế giới công bằng, bình đẳng, bền vững và hòa bình cho người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các thư, điện và thông điệp chúc mừng từ các tổ chức công đoàn và đối tác quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng dành cho Công đoàn Việt Nam mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của tổ chức trong phong trào công đoàn khu vực và quốc tế.

Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ quan trọng để Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, hiện đại, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.