Ban Bí thư nhìn nhận thời gian qua, tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) chưa được khắc phục triệt để. Một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác PCCC&CNCH còn chậm...

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình. Chính quyền các cấp thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời tham mưu hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về PCCC&CNCH phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi tiêu cực, tham nhũng, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ban Bí thư chỉ đạo định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ. "Xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ PCCC&CNCH; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố...", chỉ thị nêu rõ.

Hạ tầng PCCC&CNCH phải được triển khai đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan. Bên cạnh đó, cần khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác này, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao. Các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương cần được bố trí, các nguồn lực xã hội hóa cần được huy động để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Bí thư định hướng đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, hiện đại để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC&CNCH; ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực này; nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng phương tiện, thiết bị; nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện tiên tiến...

Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung đầu tư đào tạo cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đặc biệt tinh nhuệ có đủ năng lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH ở nước ngoài.

"Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để huy động, bổ sung nguồn nhân lực tham gia hoạt động PCCC&CNCH. Nghiên cứu, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách PCCC&CNCH từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập, bố trí các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH tại các địa bàn, khu vực phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn", Ban Bí thư chỉ rõ.