Đảng ủy Bộ Ngoại giao sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được phát huy, đồng thời có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới, bộ máy mới và những yêu cầu mới.

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, với bạn bè và đối tác quốc tế song phương và đa phương trên kênh đối ngoại nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về công tác đối ngoại nhân dân trong năm qua

Trong hỗ trợ đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa được tổ chức trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

Thứ trưởng nêu về các hoạt động “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”; lễ khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”; diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng” với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; gặp mặt tri ân các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga từng giúp đỡ Việt Nam; chương trình gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm; cuộc gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam - Mỹ và bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu

Các hoạt động đối ngoại nhân dân với các đối tác ở các nước lớn, đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống tiếp tục được triển khai đa dạng, linh hoạt về hình thức và nội dung trên nhiều lĩnh vực, từ hòa bình, hữu nghị đến hợp tác phát triển trong kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật...

Công tác đối ngoại đa phương của các tổ chức nhân dân cũng được đẩy mạnh và từng bước nâng tầm với việc đảm nhận nhiều trọng trách, đề xuất nhiều sáng kiến mới.

Công tác vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế qua kênh phi chính phủ nước ngoài trong năm đạt kết quả tích cực. Thứ trưởng Ngô Lê Văn nêu rõ, mặc dù có nhiều khó khăn, viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2025 dự kiến vẫn đạt trên 200 triệu USD.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có đạo đức cách mạng, tâm huyết

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, tại Đại hội Đảng lần thứ 13, lần đầu tiên Đảng đưa vào văn kiện đại hội chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đây là bước phát triển mới, quan trọng trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu

Các tổ chức chính trị - xã hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hàng nghìn tổ chức và cá nhân ở các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế của đất nước được nâng lên một tầm cao mới. Đất nước đứng trước thời cơ lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển hùng cường, nhưng cũng đối mặt với khó khăn, thách thức.

Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư cho rằng trách nhiệm của những người làm công tác đối ngoại nhân dân là hết sức nặng nề, đòi hỏi cần nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân.

"Đây không phải là hoạt động bổ trợ mà là một trong các trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Là công tác, là lĩnh vực quan trọng, tạo dựng nền tảng xã hội nhân dân rộng rãi để tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải tích cực hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực từ bên ngoài phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển bền vững đất nước; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài.

Ông cũng cho rằng cần mở rộng thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của đất nước như đảm bảo nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình cần được nâng cao, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia đối ngoại trong tham mưu đóng góp vào việc xây dựng chính sách, triển khai đường lối đối ngoại. Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Thường trực Ban Bí thư đề nghị kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị tốt và có đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số...