Thông tin đưa ra tại buổi họp báo trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng nay.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc với toàn Đảng bộ, diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy chủ trì buổi họp báo. Ảnh: N.Hiền

Không nhận hoa, thực hiện phá sóng đảm bảo an ninh

Chủ đề Đại hội là: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết, về nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới dự kiến có 75 ủy viên. Trong đó, có 73 người được giới thiệu tái cử, 2 người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chánh án TAND thành phố).

Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến 23 người; Thường trực Thành ủy dự kiến 6 người, gồm Bí thư và 5 Phó Bí thư (hiện có Bí thư và 4 Phó Bí thư).

Số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 4 người; số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 8 người; số lượng Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 là 1 người.

Cơ cấu cán bộ trẻ dưới 42 tuổi có 1/75 người, tỷ lệ 1,33%; cán bộ nữ chiếm 15/75 người, tỷ lệ 20%; cán bộ dân tộc thiểu số 4/75 người, chiếm 5,3%; cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ 4/75 người, chiếm 5,3%.

Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 3 ngày (16-18/9) với phiên trù bị diễn ra sáng 16/9; phiên chính thức trong hai ngày 17-18/9.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Hoàng cho biết, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội ngay từ sớm, các nội dung tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ đến.

Dự thảo đảm bảo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Hoàng thông tin, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, các địa phương tổ chức Đại hội hiệu quả, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thảo luận, căn cứ tinh thần của Bộ Chính trị, Thành ủy chủ trương không nhận hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng thời, thực hiện phá sóng, siết chặt an ninh tại khu vực tổ chức Đại hội để đảm bảo sự thành công, an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Hơn 2.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Trọng Hùng cho biết, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, cán bộ đủ tuổi tái cử có nguyện vọng nghỉ hưu, cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không thể phân công, bố trí công tác khác được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định trước khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: N.Phương

Tính từ tháng 1/2025 đến ngày 31/8/2025, đã giải quyết chế độ, chính sách cho 2.968 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178 và Nghị định 67 của Chính phủ (trong đó khối Đảng, đoàn thể là 533 người; khối chính quyền là 2.435 người). UBND thành phố đã phê duyệt 2.006 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo Nghị định số 154 của Chính phủ.

Tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị chức năng TP Đà Nẵng thông tin, để chào mừng Đại hội, thành phố triển khai 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 134.706 tỷ đồng; nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức dịp này…

Tính đến ngày 31/8, Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thuộc Đảng bộ UBND thành phố, với tổng số 139.534 đảng viên.

100% đảng bộ cấp cơ sở và đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội đúng quy định, vượt tiến độ.

Việc bầu cử cấp ủy khóa mới đa phần đạt đủ số lượng cần bầu. Cấp ủy viên trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.