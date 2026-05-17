Tuổi 40 mắc đủ bệnh người già

Anh T.V.T (sinh năm 1985, giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu vật tư y tế tại Hà Nội) bất ngờ với kết quả trong một lần khám tổng quát mới đây khi “bản đồ bệnh lý” dày đặc hiện ra.

Trong nhiều năm, guồng quay công việc và trách nhiệm gia đình khiến anh T. gần như không có thời gian quan tâm đến bản thân. Những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, đau nhức xương khớp hay đầy bụng, ợ hơi… đều bị anh bỏ qua. Người đàn ông này cho rằng đó chỉ là hệ quả của căng thẳng và tuổi tác.

Người thân giục nhiều lần, anh T. mới đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả khám tổng quát khiến anh choáng váng.

Chỉ số huyết áp của anh lên tới 156/100 mmHg - mức cao đáng báo động. Song song đó là gan nhiễm mỡ độ 2, có nguy cơ tiến triển thành viêm gan hoặc xơ gan nếu không kiểm soát. Hệ tiết niệu cũng xuất hiện vấn đề với sỏi thận 5mm và nang thận 1,5cm.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy acid uric và cholesterol vượt ngưỡng, cảnh báo nguy cơ hội chứng chuyển hóa. Đây là yếu tố nền dẫn đến các bệnh tim mạch, tiểu đường và đột quỵ. Ngoài ra, anh còn mắc viêm dạ dày mạn tính kèm trào ngược dạ dày thực quản.

Người dân khám sức khỏe tầm soát tại TPHCM. Ảnh: Chung Nguyên.

Tất cả những bệnh lý này gần như không có biểu hiện rầm rộ. Chỉ đến khi kiểm tra tổng thể, “bản đồ sức khỏe” của anh T. mới lộ rõ. Sau chẩn đoán, anh buộc phải điều trị suốt đời với những viên thuốc huyết áp, kiểm soát mỡ máu và điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Không chỉ nam giới, phụ nữ tuổi 40 cũng đối mặt với những “cú gãy” sức khỏe tương tự.

Chị N.K.H. (40 tuổi, Hà Nội) từng có thu nhập đáng mơ ước 60-80 triệu đồng nhờ làm marketing ban ngày và livestream bán hàng ban đêm. Đằng sau thành công tài chính là chuỗi ngày thiếu ngủ triền miên, ăn uống thất thường và phụ thuộc vào cà phê.

Sau vài năm “vắt kiệt” bản thân, cơ thể chị bắt đầu phản ứng dữ dội như mất ngủ kéo dài, đau cổ vai gáy, căng thẳng thần kinh. Đỉnh điểm, chị phải nhập viện cấp cứu trong đêm và được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cổ nặng. Khối thoát vị chèn ép tới 2/3 tủy sống, đối diện nguy cơ liệt nếu không phẫu thuật kịp thời.

“Chỉ khi nằm trên bàn mổ, tôi mới thực sự hiểu sức khỏe quý giá thế nào”, chị chia sẻ. Nhiều năm đánh đổi để có thu nhập cao, chị H. dần cạn kiệt vốn sức khỏe.

Trẻ uống trà - già tập thể dục

Từ góc nhìn chuyên gia, PGS.BS Nguyễn Hoài Nam - nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM cho rằng đây là thực trạng phổ biến. Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng “bán sức khỏe để kiếm tiền” nhưng đến khi mắc bệnh tật lại phải “dùng tiền để mua lại sức khỏe” và chưa chắc thành công.

PGS Nam chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân mình. Khi còn trẻ, ông cho rằng phải thành công hơn và lấy đam mê nghề nghiệp như mổ đêm, thức đêm làm việc và đến khi chạm ngưỡng tuổi về hưu ông cũng đối diện với bệnh mạn tính. Tuy nhiên, ở tuổi này, việc phòng bệnh như tập luyện không còn tác dụng nhiều, chỉ là phần ngọn.

Ông cũng chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại: “Trẻ uống trà - ông già tập thể dục”. Đó là câu chuyện người trẻ ngày càng ít vận động, thức khuya, làm việc quá sức, việc tập luyện bị trì hoãn đến tuổi trung niên khi cơ thể đã bắt đầu suy giảm. Vì vậy, ông cho rằng mỗi người cần xây dựng kế hoạch tập luyện ngay từ khi tuổi 20-25.

Theo PGS Nam, phần lớn bệnh lý mạn tính hiện nay đều có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, thói quen chủ quan, ngại khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn tiến triển.

Việc duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện đều đặn và khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh lý mà còn là cách để tránh biến cố sức khỏe đáng tiếc trong hành trình cuộc sống khi mới ở độ tuổi 40.

