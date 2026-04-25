Vừa qua, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã phối hợp cứu sống 5 nạn nhân tổn thương phổi nặng do ngạt khói trong vụ cháy xảy ra tại phường Tân Thới Hiệp.

Toàn bộ quá trình tiếp nhận, cấp cứu, chuyển viện và điều trị được triển khai theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói” do Sở Y tế TPHCM ban hành và tập huấn trước đó.

Trong các vụ hỏa hoạn, ngạt khói là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thậm chí nguy hiểm hơn bỏng nhiệt. Khói độc có thể nhanh chóng gây tổn thương đường hô hấp, phù nề thanh - khí quản, suy hô hấp cấp, rối loạn ý thức, ngừng tuần hoàn và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp bên ngoài không có bỏng nặng nhưng bên trong phổi và đường thở đã tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, việc phát hiện sớm, cấp cứu đúng ngay từ những phút đầu và chuyển đến cơ sở điều trị phù hợp có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Sở Y tế TPHCM đã xây dựng và ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngạt khói”, do các chuyên gia đầu ngành cấp cứu - hồi sức tích cực biên soạn, nhằm thống nhất quy trình xử trí trong toàn hệ thống y tế.

Rạng sáng 12/4, vụ cháy tại phường Tân Thới Hiệp khiến nhiều người bị ngạt khói nặng. Trong đó có 2 trường hợp ngừng tuần hoàn, hô hấp trước khi nhập viện và 5 trường hợp bị tổn thương phổi nghiêm trọng.

Các nạn nhân được Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận đầu tiên. Tại đây, ê-kíp trực đã khẩn trương hồi sức, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp và xử trí ban đầu theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Sau khi ổn định chức năng sống và đánh giá mức độ tổn thương, các trường hợp cần hồi sức chuyên sâu được chuyển viện kịp thời: 4 người lớn đến Bệnh viện Nhân dân 115 và 1 trẻ 13 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại các bệnh viện tiếp nhận, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy khi cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, sử dụng thuốc khí dung và thực hiện nội soi phế quản ống mềm tại giường. Đây là kỹ thuật quan trọng trong điều trị ngạt khói, giúp đánh giá trực tiếp tổn thương đường thở, đồng thời loại bỏ muội than, tro bụi, dịch tiết và các chất kích thích còn tồn đọng trong phế quản.

Kết quả nội soi cho thấy đường thở bệnh nhân bám nhiều bụi đen, niêm mạc viêm sung huyết, dịch tiết chứa nhiều muội than và tro bụi. Việc can thiệp sớm đã cải thiện thông khí, giảm tắc nghẽn đường thở, hạn chế biến chứng nặng và hỗ trợ phổi hồi phục.

Sau quá trình điều trị tích cực, 4 nạn nhân (gồm 3 người lớn và 1 trẻ 13 tháng tuổi) đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tốt và được xuất viện. Một trường hợp bị bỏng diện tích 36% được hội chẩn, chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, hiện tình trạng ổn định.

Kết quả trên cho thấy, khi có phác đồ thống nhất, xử trí đúng ngay từ đầu và phối hợp chuyển tuyến kịp thời, cơ hội cứu sống người bệnh được nâng cao rõ rệt.

Sở Y tế TPHCM cũng đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét công nhận và nhân rộng hướng dẫn điều trị ngạt khói trên phạm vi toàn quốc.

Chỉ 23% số ca đột quỵ ở Việt Nam được cấp cứu trong 'giờ vàng' Đột quỵ đang là một trong những thách thức y tế nghiêm trọng nhất tại Việt Nam, khi số ca mắc và tử vong luôn ở mức cao so với nhiều quốc gia. Căn bệnh này còn để lại những di chứng nặng nề, tạo áp lực lớn lên gia đình và hệ thống y tế.

Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải đi cấp cứu Trong lúc đi tảo mộ và phát quang bụi rậm xung quanh, 8 người đã bị đàn ong bắp cày tấn công dẫn tới phải nhập viện cấp cứu do sốc phản vệ.