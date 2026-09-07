Chi nhánh Mansory tại Mỹ vừa giới thiệu một chiếc Rolls-Royce Cullinan được gia cố khả năng chống đạn. Theo hãng độ, đây là chiếc Cullinan bọc thép đầu tiên do Mansory thực hiện tại Mỹ.

Xe được trang bị gói giáp chống đạn cấp B4, trong đó cửa xe được gia cố và kính được thay bằng loại chống đạn. Mansory cho biết các bộ phận này đã trải qua thử nghiệm bắn đạn thật trước khi được sử dụng.

Chi nhánh Mansory tại Mỹ vừa giới thiệu một chiếc Rolls-Royce Cullinan được gia cố khả năng chống đạn.

Trong quá trình thử nghiệm, cửa gia cố và kính chống đạn của chiếc Cullinan được kiểm tra với ba loại đạn gồm 9 mm, .357 Magnum và .44 Magnum. Theo Mansory, các bộ phận bảo vệ đã chịu được cả ba loại đạn mà không bị hư hại.

Phần giáp không phải thay đổi duy nhất trên chiếc SUV. Mansory cũng thực hiện một số điều chỉnh ngoại thất, gồm cản trước thiết kế lại với các khe hút gió lớn hơn, bộ chia gió phía trước mới, ốp sườn sửa đổi và phần mở rộng vòm bánh xe.

Theo Mansory, các bộ phận bảo vệ đã chịu được cả ba loại đạn mà không bị hư hại.

Một trong những điểm đáng chú ý của gói bọc thép là mức tăng trọng lượng. Theo Mansory, hệ thống bảo vệ bổ sung khoảng 300 pound, tương đương 136 kg, vào trọng lượng xe.

Với phiên bản Cullinan 2027 tiêu chuẩn có trọng lượng khoảng 3.900 kg, phần giáp bổ sung khiến tổng trọng lượng xe tăng lên đáng kể nhưng vẫn ở mức mà Mansory cho là tương đối thấp đối với một mẫu SUV bọc thép.

Việc tăng trọng lượng thường ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc, phanh và vận hành của xe. Tuy nhiên, Mansory chưa công bố các thông số vận hành cụ thể của chiếc Cullinan sau khi được bọc thép, do đó chưa thể xác định mức ảnh hưởng thực tế.

Chiếc xe được phát triển dựa trên Cullinan Black Badge, phiên bản có hiệu suất cao hơn bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6.75 lít.

Ở Cullinan Black Badge, động cơ này cho công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Đây là cơ sở để chiếc SUV bọc thép duy trì khả năng vận hành sau khi được bổ sung hệ thống bảo vệ.

Trong khi đó, Cullinan tiêu chuẩn có công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 627 lb-ft (khoảng 850 Nm), khả năng tăng tốc 0-60 mph (0-96 km/h) trong khoảng 5 giây.

Mansory chưa công bố thời gian tăng tốc 0-96 km/h cũng như các thông số hiệu suất khác của Cullinan Black Badge sau khi được bọc thép. Vì vậy, khả năng vận hành thực tế của phiên bản này so với xe nguyên bản vẫn chưa được xác định.

Theo Carscoops

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