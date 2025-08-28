Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Triển lãm Quốc gia A80), hãng xe Việt Nam VinFast trưng bày và giới thiệu chiếc Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn với các vết đạn bắn kiểm thử, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân đến tham dự.

Chiếc xe đặc biệt được trưng bày tại khu vực của Vingroup ở Sân Tây của Triển lãm Quốc gia A80. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo VinFast, Lạc Hồng 900 LX có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn. Điểm chung của cả hai là có chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm, dài hơn khá nhiều so với mẫu VF 9 với chiều dài cơ sở là 3.150mm.

Các chi tiết ngoại thất được thiết kế nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Xe thu hút sự chú ý bởi có đến 440 vết đạn bắn ở xung quanh thành xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài các trang bị như bản Tiêu chuẩn, bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi hãng chuyên xe bọc thép nổi tiếng Inkas Armored Vehicle Manufacturing (Canada).

Chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX này đã trải qua quá trình kiểm thử tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc.

Nhờ gia cường lượng thép và vật liệu đặc biệt, phiên bản Chống đạn có trọng lượng nặng tới 5,05 tấn, hơn bản Tiêu chuẩn hơn 2 tấn (3,03 tấn). Để "tải" được trọng lượng này, phiên bản Chống đạn được trang bị 2 động cơ điện 150kW, sản sinh công suất 455 mã lực (bản Tiêu chuẩn là 402 mã lực).

Phần nóc của chiếc xe sau khi bị nổ mìn tại trung tâm kiểm thử.

Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX Chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80, AK-47 kích thước 7,62 x 51 (mm) và lựu đạn DM51...

Xe được trang bị lốp run-flat có thể tiếp tục di chuyển 80-100 km khi bị xịt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Xe còn được trang bị lốp run-flat có thể tiếp tục di chuyển 80-100 km khi bị xịt. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu bổ sung các thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú...

Gầm xe cũng được gia cố thép chắc chắn, đảm bảo chống được đạn bắn thẳng và cả lựu đạn DM51.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với Lạc Hồng 900 LX, chúng tôi khẳng định vai trò của một thương hiệu quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thông qua sản phẩm này, chúng tôi mong muốn thế giới biết đến một Việt Nam hiện đại và phát triển, tương xứng với quá khứ hào hùng của 80 năm qua”.

Một số hình ảnh của chiếc xe:

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm. Thời gian triển lãm từ 28/8 đến hết 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc ta; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền Bắc – Trung - Nam; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!