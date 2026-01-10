Anh Tô Đình Thư (trú ở xóm 4, xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: “Nỗi buồn của người mẹ nghèo có con bị ung thư: Nếu còn tiền thì con tôi sống...”.

Anh Tô Đình Thư bị ung thư xương phải cắt bỏ một chân

Năm 2022, trong lúc đi làm, không may anh bị ngã. Vì chỉ đau nhẹ nên sau đó anh vẫn tiếp tục lao động bình thường. Tuy nhiên, hơn một năm sau, anh Thư thấy đau buốt ở chân, vùng khớp gối sưng to, nổi cục cứng như ngón tay. Vào bệnh viện khám, anh bàng hoàng nhận kết quả mắc ung thư xương và phải chuyển lên Bệnh viện K (Hà Nội) để điều trị.

Gia cảnh nghèo khó nên chi phí điều trị trở thành gánh nặng lớn của gia đình. Để có tiền chạy chữa cho anh Thư, bố mẹ anh đã dốc hết sức lực và tiền của, chạy vạy vay mượn khắp nơi.

Khi chi phí đã cạn sạch, không biết xoay xở ở đâu, tháng 7/2023, gia đình đành xin bệnh viện dừng điều trị cho anh Thư về nhà.

Tháng 8/2025, do bệnh di căn, khối u ở chân sưng to buộc gia đình phải đưa anh vào viện. Trong thời gian nằm viện, khối u ở chân anh Thư bị vỡ. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân phải để giữ lại sự sống cho anh.

Theo gia đình anh Thư, tổng chi phí chạy chữa cho anh Thư đến nay khoảng 600 - 700 triệu đồng. Hiện gia đình vẫn đang nợ gần 300 triệu đồng.

Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Thư, các bạn đọc đã chung tay giúp đỡ anh số tiền 34.223.857 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình anh Thư.

Được biết, anh Thư đang điều trị hóa chất mỗi tháng 3 lần, sức khỏe giảm sút nhiều nhưng anh vẫn luôn cố gắng để chống chọi với căn bệnh quái ác.