MS 2026.009

Vừa về nhà chưa được bao lâu, những ngày này, bé Nguyễn Hà Như Ngọc (SN 2018) lại tiếp tục nằm viện điều trị khiến anh Nguyễn Đức Hà (thôn Phần Lâm, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) lâm vào cảnh kiệt quệ. Hiện bé trong tình trạng tiên lượng nặng. Quanh người bé là máy thở cùng những chai thuốc truyền còn dang dở. Suốt 5 năm qua, hành trình giành giật sự sống của Ngọc là chuỗi ngày dài đầy nước mắt.

Tròn 2 tuổi, bé Nguyễn Hà Như Ngọc liên tục phải nằm viện điều trị với nhiều loại bệnh

Khi mới 4 tháng tuổi, Ngọc liên tục sốt cao, co giật. Anh Nguyễn Đức Hà vội vàng đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên), sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán, Ngọc mắc chứng động kinh, buộc phải dùng thuốc thường xuyên và theo dõi lâu dài. Từ đó, bệnh viện trở thành nơi gắn bó quen thuộc với tuổi thơ non nớt của Ngọc.

Tai ương vẫn chưa dừng lại. Khi Ngọc tròn 2 tuổi, bé tiếp tục sốt cao, co giật nguy kịch. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện cho thấy Ngọc bị giãn não thất, teo não, chậm phát triển tinh thần và rối loạn phổ tự kỷ. Cũng trong giai đoạn này, vợ chồng anh Hà ly hôn. Ngọc sống cùng bố và gia đình bên nội.

Từ năm 2020, bệnh viện thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Ngọc. Thời gian bé nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi tháng, chi phí điều trị cho bé khoảng 3 triệu đồng, chưa kể những đợt nguy kịch phải nằm viện dài ngày với chi phí tăng lên rất lớn.

Đầu năm 2025, Ngọc từng trải qua 20 ngày giành giật sự sống trong bệnh viện. Tiếp đó, tháng 11/2025, sức khỏe Ngọc rơi vào tình trạng nguy kịch. Mới đây nhất, ngày 21/12/2025, Ngọc tiếp tục nhập viện trong tình trạng phải thở máy; chỉ trong 4 ngày, chi phí thuốc men và điều trị đã lên tới 20 triệu đồng - số tiền quá lớn khiến anh Hà kiệt quệ.

Bệnh viện trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Ngọc

Vừa phải chăm sóc con gái ở viện liên miên, vừa nuôi con trai lớn là Nguyễn Đức Gia Bảo (SN 2012), anh Hà không còn thời gian làm việc ổn định nên đành tranh thủ làm một số công việc lao động tự do trong khoảng nửa ngày. Thu nhập bấp bênh khiến gánh nặng viện phí ngày một đè nặng lên đôi vai người cha đơn thân.

Để duy trì sự sống cho con, anh Hà đã vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo diện hộ nghèo, toàn bộ số tiền đều dành cho việc chữa bệnh cho Ngọc. Thế nhưng, số tiền ấy vẫn như “muối bỏ biển” khi bệnh tình của con ngày càng nặng.

Nhìn con gái nhỏ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, những cơn co giật liên miên khiến con mệt mỏi, anh Hà chỉ biết nén nước mắt. Người cha nghèo chỉ cầu mong có một phép màu để con được sống bên mình thêm ngày nào hay ngày đó.

Nghẹn ngào, anh Hà tâm sự: “Thấy con còn nhỏ mà mắc bệnh nặng thế này, tôi thương con lắm. Tôi chỉ mong dốc hết sức, vay mượn khắp nơi để có tiền viện phí, thuốc men cho con. Nhưng giờ gia đình tôi đã hết sạch tiền rồi, không biết phải làm sao nữa”.

Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, song những chi phí phát sinh và thuốc ngoài danh mục vẫn quá tốn kém. Mỗi ngày trôi qua, tính mạng bé Ngọc lại thêm mong manh. Những nơi có thể vay mượn, anh Hà đã tìm đến hết, nhưng vẫn không đủ để níu giữ sự sống cho con gái nhỏ mới 7 tuổi.

Vừa chăm sóc con gái bệnh tật liên miên ở viện, vừa chăm lo cho con trai lớn ở nhà khiến người bố đơn thân kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tiền bạc

Xác nhận hoàn cảnh gia đình, ông Nguyễn Đức Hiếu, trưởng thôn Phần Lâm, cho biết: “Cháu Nguyễn Hà Như Ngọc, con gái anh Nguyễn Đức Hà, là công dân địa phương. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, anh Hà hiện đơn thân nuôi con. Cháu Ngọc mắc bệnh nặng, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, chi phí tốn kém, trong khi anh Hà không thể đi làm ổn định để có thu nhập. Gia đình rất cần sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

