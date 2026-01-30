Anh Triệu Thạch Dương (SN 1990, trú tại làng Muông, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) – nhân vật trong bài viết: “Hơn 300 triệu đồng viện phí đè nặng gia đình người đàn ông đang hôn mê sâu”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Triệu Thạch Dương bị tai nạn lao động hơn 42 triệu đồng

Sáng ngày 23/11/2025, anh Dương đang lái xe vận chuyển hàng hóa vào kho ở công ty thì xe bất ngờ mất phanh, mất số khiến anh không thể làm chủ tay lái nên đã lao thẳng xuống vực sâu.

Anh Dương được đồng nghiệp nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Chợ Đồn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán anh Dương bị đa chấn thương nặng, gồm: sốc nhiễm trùng do hoại tử hồi tràng, gãy xương chậu, chấn thương cột sống và suy đa tạng.

Sau một thời gian dài nằm viện, chi phí điều trị lên tới hơn 300 triệu đồng. Để có số tiền này, chị Trần Thị Mơ (vợ anh Dương) phải vay mượn khắp nơi, thậm chí thế chấp cả sổ đỏ căn nhà của gia đình đang sinh sống để có tiền cứu anh Dương.

Sau khi hoàn cảnh của anh Dương được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 42.467.093 đồng bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ anh Dương đã được trao đến gia đình.

Chị Trần Thị Mơ cho biết: Hiện anh Dương đã chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Do chấn thương nặng nên quá trình phục hồi của anh còn lâu dài. Số tiền của mọi người giúp đỡ giúp gia đình có thêm điều kiện để đóng viện phí và mua thuốc cho anh Dương.